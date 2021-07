Seelze

Streaming macht es möglich: Händelfans aus aller Welt können am Sonntag, 4. Juli, ab 17 Uhr, im Internet das nächste Konzert der Muse (Musikfestival Seelze) genießen, das Stücke und Kompositionen des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel zum Inhalt hat.

Hofmeister am hannoverschen Schloss

War er wirklich da? „Ja“, sagt Muse-Macher Christoph Slaby überzeugt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Musiker Händel das gute Instrument in der St. Martinskirche in Seelze, die er von Herrenhausen aus damals sicherlich sehen konnte, nicht besichtigt und gespielt hat“, glaubt Slaby mit Blick auf Händels Zeit als Hofkapellmeister in Hannover (1710 bis 1712).Deswegen veranstaltet die Muse seit Jahren zur Ehre des berühmten Komponisten ein Händelprojekt als Konzertevent. „Wir freuen uns jedes Jahr auf unsere eigene Händel-Produktion. Eigentlich verdient Händel mehr Aufmerksamkeit in Seelze, aber irgendwann muss damit angefangen werden“, sagt Robert Leschik, der die Muse gemeinsam mit Christoph Slaby seit mehr als 20 Jahren organisiert. Mit großem Aufwand und langer Vorbereitungszeit sei das Festival auch in den vergangenen Jahren mit weit angereisten Publikum gut besucht und angenommen.

Kostüme aus der Händelzeit schaffen Atmosphäre

Am kommenden Sonntag kann das Publikum wegen der Corona-Beschränkungen jedoch noch nicht in der Kirche anwesend sein. Unter musefestival.de können Fans das Konzert aber als Stream sehen und hören. Dabei präsentieren die Sänger Katharina, Marek und Marcel Durka ein buntes Händelprogramm. Arien aus Opern und Oratorien werden die Freunde der Barockmusik begeistern, sind sich Slaby und Leschik sicher. Für eine authentische Stimmung schlüpfen die Musiker zusätzlich in Kostüme aus der Zeit des Barocks. Begleitet werden die drei an der Orgel von Yo Hirano.

Katharina Durka, Sopran, ist Dozentin im Fach Solo-Gesang an der Braunschweiger Carolo Wilhelmina Universität. Sie übt eine rege Konzerttätigkeit aus: Oratorien, Kirchenmusik, Opernarien und Liederabende im In-und Ausland sowie Engagements, die sie außer quer durch Deutschland auch nach Polen, Lettland, Litauen, Italien, Frankreich und Spanien führten.

Ihr Mann Marek Durka, Bass-Bariton, gehört zum Ensemble der Staatsoper Hannover. Er ist gefragter Solist bei Musikfestivals, Opernfestspielen und Konzerten. Dazu gesellen sich Engagements bei Kirchenkonzerten und Konzerttätigkeiten im In-und Ausland.Ihr gemeinsamer Sohn, Marcel Durka, singt in der Stimmlage Bariton. Er ist Student des Instituts zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (VIFF) an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und Preisträger mehrerer Wettbewerbe.

