Nach dem Tod von Mutter beziehungsweise Schwiegermutter stand für Helga und Erhard Elsner fest, ihre Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr zu vermieten. Doch als 2015 die Flüchtlingswelle auch Seelze erreichte, kamen bei Helga Elsner erste Zweifel an ihrem Entschluss. Wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, die leer stehende Wohnung geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen, die dringend Wohnraum benötigen? „Ich habe mich aber irgendwie nicht getraut, mit meinem Mann darüber zu sprechen“ sagt Elsner.

Warum die Wohnung leer stehen lassen?

Umso größer war die Überraschung eines Abends beim Abendessen. „Mein Mann fragte mich, was ich davon halte, die Wohnung an Flüchtlinge zu vermieten“, erzählt Elsner weiter. „Da rennst du bei mir offene Türen ein“, lautete ihre Antwort. Ihr Mann seinerseits war bereits schon einen Schritt weiter, hatte mit der Stadt telefoniert und die Wohnung dort als frei stehend gemeldet. Und dann ging alles ganz schnell. Nach dem ersten Kennenlernen in der Flüchtlingsunterkunft an der Almhorster Straße stand für Familie Elsner rasch fest, dass sie ihre Wohnung an die Stadt und somit an Rwaida Al Jassim und ihre Zwillingstöchter Hanin und Hala vermieten wollen. Die Familie stammt aus dem syrischen Ort Homs, ehemals drittgrößte Stadt im Westen Syriens. Durch den Krieg hat die Familie alles verloren. Nach Angaben von „Spiegel“-Reporter Christoph Reuter haben die Bomben des Assad-Regimes die Stadt ausradiert, in der sich ehemals Widerstand formiert hatte.

Intergrationslotsen helfen

Als sogenannte Kontingentflüchtlinge sind die Al Jassims über ein Lager im Libanon nach Deutschland gekommen. In Letter fanden sie Unterstützung bei den Integrationslotsen. Auch Horst Henze, ehemaliger Leiter des Heimatmuseums, hat sich der Familie angenommen und Hala und Hanin die deutsche Schrift erklärt. Die jungen Frauen sind inzwischen ausgezogen und nur noch besuchsweise bei ihrer Mutter in Letter. Während Hanin eine Ausbildung zur Röntgenassistentin in einem Schweriner Krankenhaus absolviert, hat Hala in Köln einen syrischen Studenten geheiratet und macht dort ebenfalls eine Ausbildung.

Die Sehnsucht nach der syrischen Heimat bleibt

„Wenn die beiden hier sind, tauschen wir öfter Rezepte aus. Die Zwillinge wollten unbedingt wissen, wie Käsekuchen gebacken wird. Dafür haben sie mir etwas Syrisches gezeigt“, erzählt Helga Elsner. Und auch Mutter Rwaida – die gelernte Köchin ist – bringt ihren Vermietern ab und an eine syrische Spezialität vorbei. „Zum Einkaufen fährt sie viel nach Hannover-Linden, dort gibt es einen Supermarkt für arabische Lebensmittel“, sagt Elsner. Ansonsten lebt Rwaida Al Jassim autark, das Verhältnis sei wie zu jedem anderen Mieter auch. Und auch wenn ihre Töchter sich inzwischen sehr gut in Deutschland eingelebt haben und auch Rwaida Al Jassim sich in Letter wohlfühlt, hat sie ihren Traum, irgendwann nach Hause zurückkehren zu können, noch nicht aufgegeben.

