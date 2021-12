Seelze

Tipps gegen Langeweile und Wege aus dem Corona-Blues: Haushalte mit Kindern im Alter bis zu 14 Jahren dürfen sich über eine Weihnachtsüberraschung freuen. Das städtische Familienservicebüro hat die dritte Auflage ihres Magazins FiS – Familien in Seelze pünktlich zum Fest veröffentlicht.

Spannende Informationen und Interviews sowie Ideen und Tipps gegen Langeweile sind auf den 36 hochwertig gestalteten Seiten zu finden. „Die vergangenen Monate haben auch gut funktionierende Familiensysteme ordentlich durcheinandergebracht“, sagt Edda Apitz vom Familienservicebüro. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen hätten Spuren hinterlassen, mit deren Folgen sich der Leitartikel beschäftige, erläutert sie.

Tipps von Experten

Dauerspannung im Alltag bei allen Familienmitgliedern, widersprüchliche Gefühle der Kinder oder Medienkonsum bei Jugendlichen – Expertinnen und Experten geben hierzu anhand von Fallbeispielen Tipps für einen besseren Umgang damit.

„Natürlich enthält die neue FiS auch wieder viele bunte Ideen zum Backen und Basteln, Rätsel und Witze sowie tolle Vorschläge für einen schönen Silvesterabend mit Kindern“, berichtet Apitz. Darüber hinaus stellen die Lebenshilfe Seelze, die Kinderturnstiftung und das Familienservicebüro mit dem Seelzer Entwicklungsspaziergang ein neues Projekt vor, das auf dem Rathausplatz umgesetzt werden soll. „Dort sollen zehn Stationen entstehen, die Kinder zum Entdecken und Erforschen ihrer Fähigkeiten und Sinne einladen“, so die städtische Mitarbeiterin.

Das Magazin FiS – Familien in Seelze ist in einer Auflage von 5000 Exemplaren erschienen und wird über die Kindertagesstätten und Schulen kostenlos an alle Kinder und Jugendlichen im Alter bis zu 14 Jahren verteilt. „Zusätzliche Ausgaben des Magazins sind unter anderem im Rathaus Seelze, in Apotheken und Arztpraxen sowie bei der Polizei Seelze und in der Stadtbibliothek erhältlich“, so Apitz.

