Seelze

Es duftet nach leckerem Essen, der Tisch ist feierlich gedeckt, Freunde und Familien kommen zusammen: So sieht das Fastenbrechen im Ramadan bei Familie Balci in Seelze üblicherweise aus. In diesem Jahr fällt das tägliche Fastenbrechen im Fastenmonat vom 12. April bis zum 12. Mai allerdings etwas einsamer aus. Die muslimischen Familien dürfen sich nicht im großen Kreis treffen. „Das gehört für uns eigentlich dazu und es fehlt uns sehr“, sagt Jale Balci (48). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Memet (52), den Töchtern Melek (8) und Zeynep (22) sowie Sohn Abdullah Serhat (25) erlebt sie nun schon zum zweiten Mal eine veränderte Ramadan-Zeit.

Überraschungen im Ramadan-Kalender

Der Ramadan hat viele Gesichter: Dazu gehört auch das frühe Aufstehen, denn bis zum Sonnenaufgang um 3.30 Uhr darf derzeit noch gefrühstückt werden. „Jeder kann essen, was er möchte und worauf er Appetit hat“, erklärt die dreifache Mutter. Ihre jüngste Tochter sei jedoch bis auf stundenweise Ausnahmen vom Fasten ausgeschlossen.

Der Ramadan sei eine Zeit der Besinnung, der Ruhe und des Verzichts. „Wir beschäftigen uns intensiver mit unserer Religion und schätzen das, was wir haben, besonders wert“, sagt Jale Balci.

Optisch kommt die diesjährige Fastenzeit wie jedes Jahr im Hause Balci daher: Lichterketten mit einem orientalischen Touch in den Farben rot und grün schmücken das Wohnzimmer, eine aufgestellte Tafel gibt Auskunft über Fastentag und -zeit, und der gebastelte Ramadan-Kalender mit 30 Überraschungen ist aufgestellt. „In diesem Jahr habe ich ihn sogar wieder einmal für die großen Kinder gemacht“, sagt Mutter Jale Balci. Dafür habe sie insgesamt 90 Beutel gepackt und auf einer Holzplatte befestigt. Für Grundschülerin Melek ist es eine aufregende Zeit. Oft versucht sie, durch Schütteln und Tasten vorab schon etwas über den Inhalt der Beutel zu erfahren.

Die Ramadan-Tafel gibt Auskunft über den jeweiligen Tag und die Fastenzeit. Quelle: privat

Geselligkeit zum Fastenbrechen fehlt

Trotz Dekorationen und Kalender fehlt der Familie das abendliche Beisammensein mit anderen zum Fastenbrechen. „Auf diese gemeinsame Zeit und diese besondere Atmosphäre freut man sich das ganze Jahr“, sagt die Studentin Zeynep Balci. Es sei sonst, außerhalb der Corona-Krise, auch möglich gewesen, sich zum Fastenbrechen in einem Restaurant zu treffen – in diesem Jahr bleibt die Familie unter sich. Gegenseitige Besuche der Verwandtschaft entfallen, und auch die älteren Kinder müssen darauf verzichten, sich nach dem Essen mit Freunden zu treffen.

In der Moschee in Stöcken können derzeit weniger Gläubige zusammenkommen, auch nicht zum Abendgebet während des Ramadans. Durch Spenden finanzierte Mahlzeiten zum Fastenbrechen könnten jetzt nicht vor Ort verzehrt werden und würden durch einen Lieferservice ersetzt, erzählt die Familie. Das Gemeinschaftsgefühl würde aber auch dort verloren gehen.

Wenn sich die Balcis gegen 20.40 Uhr zur Mahlzeit des Fastenbrechens treffen, beginnen sie meist mit einer Dattel. Mutter Balci berücksichtigt stets alle Essenswünsche der Familienmitglieder, die gemeinsam besprochen werden. So wird es auch zum großen Fest des Fastenbrechens am 12. Mai sein – nur eben ohne Angehörige und Freunde.

Von Heike Baake