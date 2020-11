Dedensen

Für Impressionen des Indian Summer, für den zum Beispiel Kanadas weite Landschaft aus Seen und Wäldern berühmt ist, muss man gar nicht weit reisen. Das beweist die Aufnahme des passionierten Hobbyfotografen Hans-Joachim Trieloff aus Gehrden. Er war mit dem Fahrrad Richtung Mittellandkanal in Dedensen gefahren, denn Binnenschiffe faszinieren den Ingenieur für Verfahrenstechnik schon seit vielen Jahren.

Ruhrpott-Kanal weckte Leidenschaft

„Aus beruflichen Gründen lebte ich viele Jahre am Dortmund-Ems-Kanal und entdeckte bei Ausflügen mein Interesse für die Nutzer der Wasserstraßen“, berichtet der technisch versierte Gehrdener. Als ambitionierter Hobbyfotograf und Mitglied der Fotogruppe Bennigsen nahm er schon mehrfach an Ausstellungen teil. Sogar in der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Hannover, wie das Amt während der Ausstellung vor zehn Jahren noch hieß, zeigte Trieloff rund 40 seiner Motive.

Die eingefangene Szene erhält durch die tief stehende Herbstsonne ihre besondere Farbigkeit. Sie lässt das Wasser des Kanals ebenso wie das Herbstlaub der Alleebäume leuchten. Das sich nähernde Frachtschiff, welches das beinahe spiegelglatte Wasser durchschneidet, sorgt für Dynamik. Nicht allein das Motiv fand Trieloff anregend. Auch technische Daten interessieren ihn. So ermittelte er, dass die Übersetzung des Schiffsnamens „Abhängig“ heißt, es 1980 gebaut wurde, 85 Meter lang ist und 1500 Tonnen Ladung aufnehmen kann. Wenn das Wetter weiter sonnig bleibt, will er demnächst nach Minden radeln, denn dort kann man ebenfalls reiche Fotobeute an der künstlich angelegten Wasserstraße machen.

