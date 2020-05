Seelze

Die gewohnten Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha und des Entsorgungsunternehmens Remondis verschieben sich wegen des Feiertags zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai. Die Beschäftigten von Aha und Remondis werden an diesem Tag keinen Abfall und keine Wertstoffe abholen.

Abfälle erst später zur Abholung bereitstellen

Die Abholtermine verschieben sich daher um jeweils einen Tag. Die übliche Donnerstagstour holen die Aha- und Remondis-Beschäftigten am Freitag, 22. Mai, nach. Die Tour von Freitag verschiebt sich auf Sonnabend, 23. Mai. Die Anwohner der betroffenen Stadtteile werden gebeten, ihre Abfälle und Wertstoffe entsprechend einen Tag später als gewohnt bis 7 Uhr am Straßenrand beziehungsweise auf den gewohnten Flächen zur Abholung bereitzustellen. Am Feiertag bleiben auch die Deponien und Wertstoffhöfe geschlossen. Auch das Aha-Kundenzentrum in der Innenstadt von Hannover, das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline sind nicht besetzt.

Von Heike Baake