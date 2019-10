Dedensen

Heißes Fett in einer Pfanne auf dem Herd hat am Sonntag gegen 11.15 Uhr zu einem Küchenbrand an der Bruchstraße in Dedensen geführt. Außer der Ortsfeuerwehr Dedensen war auch die Freiwillige Feuerwehr Seelze mit einem Einsatzwagen vor Ort. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Ein Hausbewohner musste mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anwohner setzen Feuerlöscher ein

Als die Flammen aus der Pfanne emporstiegen, versuchten die Bewohner zuerst, sie mit einer Wolldecke zu löschen. Anschließend setzten sie noch einen Feuerlöscher ein. „Dadurch gelang es ihnen, das Feuer einzudämmen und Schlimmeres zu verhindern“, sagte Ortsbrandmeister René Corterier. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand vollständig zu löschen. Nachdem die Brandbekämpfer die Räume gründlich durchlüftet hatten, suchten sie mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Brandherden. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet, und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Von Sandra Remmer