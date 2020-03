Seelze

Der lang anhaltende Regen der vergangenen Tage und Wochen hat auch die Leine in Seelze sichtbar anschwellen lassen und zahlreiche Wiesen überschwemmt. Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz ( NLWKN) war der Höchststand bereits am 25. Februar erreicht. 4,86 Meter wurden an diesem Tag in Herrenhausen gemessen. Seitdem sinkt der Pegelstand und war am Donnerstag bei 4,20 Metern angelangt. Die Zahlen verändern sich allerdings im Minutentakt.

Für Autofahrer gab es bislang keine Einschränkungen: Die Stöckener Straße in Letter wird erst ab einem Pegelstand von 5,38 Metern halbseitig und ab 5,40 Metern komplett gesperrt. Die Garbsener Landstraße liegt etwas höher, weshalb sie ab einem Pegelstand von 5,42 Meter halbseitig und ab 5,48 Meter komplett unpassierbar ist.

Bäume im Schweineholz umgefallen

Während für Autofahrer keine Probleme entstehen, müssen Spaziergänger im Schweineholz vorsichtig sein. In dem Dedensener Genossenschaftswald wüteten nacheinander Borkenkäfer und Winterstürme. Nun fordert der durchfeuchtete Boden erste Opfer. „Ausgerechnet die kräftigen, gesunden Eichen hat es umgeworfen“, berichtet der Vorsitzender der Forstgenossenschaft Dedensen, Helmut Gümmer. Die Wurzeln der alten Bäume fanden im feuchten Waldboden keinen ausreichenden Halt mehr und kippten auf den Weg.

„Weil man bei der aktuellen Wetterlage weiter mit umstürzenden Bäumen rechen muss, haben wir eine Warnschild angebracht, um Spaziergänger vor dieser Gefahr ausdrücklich zu warnen“, sagt Gümmer.

Helmut Gümmer warnt Spaziergänger mit einem Hinweisschild am Eingang des sogenannten Schweineholz in Dedensen. Quelle: Patricia Chadde

Erholung auf Seelzes Äckern

Landwirt Henning Narten aus Kirchwehren freut sich dagegen über die „derzeit ganz gut durchfeuchteten Ackerböden“. Allerdings vermutet er, dass das Wasser nach der Dürreperiode im vergangenen Jahr in der Tiefe noch gar nicht wieder angekommen ist. Für die kommenden Wochen hofft der Kirchwehrener, dass auf sonnige, windige Tage auch wieder ergiebige Schauer folgen.

Einschränkungen bei der Feldarbeit durch nasse Böden musste der Landwirt bisher nicht hinnehmen. „Auch die Drainagen der Feldentwässerung sind noch gar nicht wieder alle in Betrieb.“ Der stark angewachsene Population der Mäuse, die nach dem trockenen Sommer und milden Winter beste Überlebenschancen hatten, machen die feuchten Böden aber zu schaffen. Sie kommen vermehrt an die Oberfläche und werden Opfer von Vögeln. „Das finde ich ganz in Ordnung, wenn auf den überschwemmten Marschflächen Nagetiere etwas dezimiert werden“, sagt Narten.

Genug Nahrung für Greife, Raben und Störche

Dass die feuchten Wiesen auch Greife, Raben und Störche anziehen, beobachtet auch Friedhelm Ilse, Vorsitzender der Seelzer Ortsgruppe des Nabu. Die Mäuse sorgten für sie für eine auskömmliche Nahrungssituation. Weil die Vegetation jedoch drei, vier Wochen zu früh sei, werde sich erst im April zeigen, wie sich die Situation bei den Insekten entwickle. Auch sie seien eine unersetzliche Nahrungsquelle für heimgekehrte Zugvögel und Fledermäuse, so Ilse. Deshalb bleibt der Naturschützer vorsichtig optimistisch: „Mal sehen, wie es weitergeht“, sagt Ilse. Er wünscht sich einen moderaten Wechsel von Niederschlag und Sonnenschein.

