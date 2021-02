Seelze

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch ein Feuer in einer Teeküche des Chemieunternehmens Dr. Becher ausgebrochen. Um 10.14 Uhr ging der Alarm bei der Ortsfeuerwehr Seelze ein. Ein Anwohner war durch Rauchschwaden und einen beißenden Geruch auf den Brand im Bürotrakt des Reinigungsmittelherstellers aufmerksam geworden.

Wie sich beim Eintreffen der Seelzer Feuerwehrleute herausstellte, lag der Brandherd in der Teeküche. Sie befindet sich in einem eingeschossigen Gebäude in unmittelbarer Nähe eines Lagers. „Bei Auslösung der Brandmeldeanlage sind wir bei Dr. Becher immer schnell zu Stelle. Deshalb kennen wir uns auf dem Firmengelände gut aus“, sagte Norbert Bittner, Sprecher der Ortsfeuerwehr. Um schnellstmöglich an den Brandherd zu gelangen, schlugen Einsatzkräfte die Scheiben des betroffenen Raumes ein und löschten den Brand innerhalb kurzer Zeit. So konnte ein Übergreifen auf das Gebäudedach und angrenzende Räume verhindert werden. Auch das Freiluftlager nahm keinen Schaden, so der erste Eindruck.

Die Teeküche der Firma Dr. Becher ist durch das Feuer unbenutzbar geworden. Quelle: Feuerwehr

Rund 40 Einsatzkräfte waren am Hermannstal bei Dr. Becher im Einsatz. Neben den Ortsfeuerwehren Seelze und Letter war auch der Atemschutzrettungstrupp der Stadtfeuerwehr Seelze vor Ort. Die Polizei sicherte den Einsatzort, auch der Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes stand bereit. Die Rettungskräfte behandelten im Verlauf des Einsatzes zwei Angehörige des Chemieunternehmens, weil diese Rauchgase eingeatmet hatten. „Ein stationärer Aufenthalt war aber nicht erforderlich“, teilte Bittner mit.

Nach rund zwei Stunden konnten die auswärtigen Kräfte wieder abrücken. Die Nachlöscharbeiten übernahm die Ortsfeuerwehr Seelze. „Das war ein reibungsloser Einsatz“, sagte Bittner. Die Nachalarmierung erfolgte aufgrund der speziellen Lage des Chemieunternehmens. Es liegt am Hermannstal mitten in einem Wohngebiet. In unmittelbarer Nähe des betroffenen Bürotraktes befinden sich Lager und Produktionsstätten des Chemieunternehmens. Wenige Meter entfernt betreibt die Seelzer Lebenshilfe ihre Werkstätten. Auch wichtige Verkehrsadern wie die Bahnstrecke, die B 441 und der Stichkanal sind in Sichtweite. Ein Großbrand hätte den Verkehr in Ost-West-Richtung massiv beeinträchtigt.

Die Schadenshöhe schätzt Bittner auf mindestens 10.000 Euro. Neben der Küchenzeile inklusive der Elektrogeräte nahmen auch Putz, Decke und Fenster Schaden.

Von Patricia Chadde