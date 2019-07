Letter

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße schwer beschädigt, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 1 Uhr einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr Letter alarmiert. Anschließend warnten sie die Bewohner des Hauses, sodass diese sich in Sicherheit bringen konnten.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Nordstraße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern und drohten, auf das angrenzende Dach überzugreifen. Vier Trupps der Feuerwehr versuchten, mit massiven Löschangriffen den Brand unter Kontrolle zu bringen. Von außen unterstützten die hinzugerufenen Seelzer Feuerwehrleute mit der Drehleiter die Löscharbeiten.

Das Feuer ist im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Quelle: Privat

Glutnester bereiten Schwierigkeiten

Schwierigkeiten bereiteten den Einsatzkräften dann die Nachlöscharbeiten. Aufgrund der Lage der Wohnung war das Feuer in den Zwischendecken bis zum Dach gezogen und loderte an unterschiedlichen Stellen immer wieder auf. Um alle Glutnester entfernen zu können, mussten die Feuerwehrleute etliche Dachziegel entfernen. Auch der Atemschutztrupp der Feuerwehr Almhorst war inzwischen zum Einsatzort gerufen worden.

Gegen 4 Uhr war der Brand gelöscht. Zur Sicherheit verblieb jedoch ein Fahrzeug der Letteraner Feuerwehr als Brandwache am Einsatzort. Die Dachgeschosswohnung wurde durch das Feuer komplett zerstört. Löschwasser und Brandgase machten auch die darunterliegende Wohnung unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat als Brandursache eine technischen Defekt festgestellt. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr beträgt der Schaden etwa 100.000 Euro. Die Hausbewohner konnten vorerst bei Freunden und Verwandten unterkommen. Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute im Einsatz.

Von Sandra Remmer