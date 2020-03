Dedensen

Die Feuerwehr Dedensen ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Autobrand auf der B 441 ausgerückt. „Der Wagen war in Richtung Wunstorf unterwegs, als der Motorraum angefangen hat zu qualmen“, teilte Ortsbrandmeister Rene Corterier mit. Der Fahrer sei an die Straßenseite gefahren und habe sich schnell in Sicherheit gebracht. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug hielt an, die Insassen halfen dem Betroffenen, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits unter Kontrolle. „Wir haben nur noch die Batterie abgeklemmt und einige glühende Plastikteile gelöscht“, so Corterier. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzwagen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Während der Löscharbeiten hätte sich auf der Straße ein leichter Rückstau gebildet, sagte Corterier. Allerdings sei der Einsatz nach rund einer Stunde beendet gewesen. Das Auto wurde abgeschleppt.

Von Linda Tonn