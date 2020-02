Dedensen

Der 27. Februar 2019 wird den freiwilligen Feuerwehrleuten in Dedensen noch lange im Gedächtnis bleiben. „ Verkehrsunfall auf der A2“, lautete die Einsatzmeldung. Als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle eintrafen, fanden sie einen schweren Unfall vor, bei dem ein Lkw ungebremst auf ein Stauende gefahren war. Die Einsatzkräfte konnten den eingeklemmten Fahrer zwar aus seiner Führerkabine befreien, der Mann erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Verkehrsunfälle haben die Feuerwehr Dedensen im vergangenen Jahr besonders beschäftigt. Während der Jahresversammlung erinnerte Ortsbrandmeister Rene Corterier auch an einen Autobrand am 19. November, bei dem das Fahrzeug auf der Bundesstraße 441 komplett ausbrannte.

„Vor besondere Herausforderungen stellte uns auch der Brand eines Wagens auf der Leinebrücke im Dezember“, so Corterier. Der 1300 PS starke Audi RS4 eines Autotuners sei nahezu vollständig aus Carbon gefertigt gewesen, was die Löscharbeiten erheblich erschwert habe und einen hohen Einsatz an Löschmitteln erforderte. „Durch die Autobahn erlebt ihr sehr belastende Einsätze“, bescheinigte der stellvertretende Bürgermeister Gerold Papsch ( CDU) den Rettungskräften.

Gerold Papsch (von links), Stephan Prahl, Thomas Schalkowski, Stadtbrandmeister Christian Kielhorn und Ortsbrandmeister Rene Corterier sprechen bei der Jahresversammlung.

Zahl der Mitglieder steigt

„Besonders erfreulich ist der Mitgliederzuwachs von zehn Kameraden in der Ortsfeuerwehr Dedensen“, sagte Corterier. Auch der Zulauf bei der Kinderfeuerwehr sei positiv – sechs Kinder mehr im Jahr 2019 lassen die Abteilung auf 17 Mitglieder ansteigen.

Außer dem Jahresrückblick standen auch Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt Heinrich Nolte das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Stefan Prahl und Thomas Schalkowski wurden vom Regionsfeuerwehrverband Hannover ausgezeichnet.

Für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Ulrich Deubel, Wolfgang Heller und Rainer Duvenbeck geehrt. Heinrich Starke erhielt das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 70 Jahre Zugehörigkeit.

