1003,5 Stunden Einsatz haben die freiwilligen Feuerwehrleute in Letter im vergangenen Jahr geleistet. In der Jahresbilanz stehen 85 Einsätze. Bei den wenigsten ging es um Feuer.

Längst ist nicht immer ein Brand der Grund, weshalb die Feuerwehr gerufen wird. Außer einigen kleinen Feuern waren es vor allem technische Hilfeleistungen und Tierrettungen, die die Feuerwehrleute absolviert haben. „Es waren wieder viele Türöffnungen und ausgelöste Rauchmelder dabei“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Marco Becker bei der Jahresversammlung am Sonnabend in der Feuerwache am Buchenweg. „Auch einen Storch, eine Katzenfamilie, einen verletzten Hund und eine Entenfamilie haben wir gerettet.“

Der schwerwiegendste Einsatz war ein Wohnungsbrand im Juli, bei dem ein Dachgeschoss an der Nordstraße völlig ausbrannte. Aktuell gehören 55 Aktive zur Feuerwehr Letter. Die Jugendfeuerwehr hat 16 Mitglieder. Sieben Männer gehören zur Altersabteilung. Außerdem unterstützen 346 Passive die Arbeit ihrer Feuerwehr.

Neuer Mannschaftstransporter

Die Abteilung der Aktiven hat sich verstärkt: Ortsbrandmeister Thomas Landmann freut sich über einen ausgebildeten Feuerwehrmann aus Döteberg, der nach seinem Umzug seinen Dienst in Letter angetreten hat, außerdem über eine Quereinsteigerin. „Auch alle vier Nachwuchsfeuerwehrleute, die aus der Jugend in den aktiven Dienst gewechselt sind, haben den ersten Teil des Grundlehrganges bestanden“, sagte Landmann. Er erinnerte an Höhepunkte wie den Tag der Förderer und den Tagesausflug in den Harz, bei dem alle ihren Spaß bei einem Teamwettkampf hatten. Landmann erinnerte außerdem an die beiden runden Geburtstage von Ehrenbrandmeister Horst Saakel (80) und Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler (60). Eine gute Nachricht hatte Landmann zum Schluss: Ende des Jahres soll ein neuer Mannschaftstransportwagen für Letter angeschafft werden.

Johannes Kundrus (von links), Marcel Schwart, Max Obloch und Johannes Köhler sind befördert. Sarah Blume wird geehrt für 25-jährigen aktiven Dienst. Quelle: Privat

Auszeichung für Einsatz bei Moorbrand 2018

Johannes Kundrus darf sich ab sofort Feuerwehrmann nennen. Marcel Schwart und Max Obloch sind nun Oberfeuerwehrmänner, Johannes Köhler wurde zum Löschmeister ernannt. Für 25 Jahre im aktiven Dienst wurde Sarah Blume geehrt. Von der Bundeswehr und der Region Hannover erhielten Maurice Fuhrmann und Daniel Herrmann eine Auszeichnung für ihren Einsatz beim Moorbrand im Jahr 2018 bei Meppen. Mit einem großen Dankeschön verabschiedete Thomas Landmann schließlich Thomas Donasch, Carsten Saakel, Jörg Hansen und Joachim Fehst in die Altersabteilung.

