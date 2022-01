Letter

Ein Küchenbrand hat am Sonntag um 16 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr an der Nordstraße Letter geführt. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehrleute betraten die betroffene Wohnung unter Atemschutz und konnten schnell den Brand im Bereich des Herdes lokalisieren und bekämpfen.

Mit einem Druckbelüfter belüfteten die Rettungskräfte anschließend die Räume. Der Mieter der Wohnung wurde vorsorglich ambulant in einem Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehr Letter war mit 31 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Von Sandra Remmer