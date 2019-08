Lohnde

Der Name Fritz Möller ist in Lohnde bekannt. War es doch dieser Landwirt, der dafür sorgte, dass der 13. Dezember 1924 zur offiziellen Geburtsstunde der Feuerwehr Lohnde wurde. Jeder Bürger, der die Feuerwehr unterstützen wollte, konnte sich ab diesem Zeitpunkt in eine ausgelegte Liste eintragen. Aus den bescheidenen Anfängen der Wehr hat sich kontinuierlich eine schlagkräftige und gut ausgebildete Feuerwehr entwickelt, die aktuell 38 aktive Mitglieder zählt. Dazu kommen 13 Jugendfeuerwehrmitglieder, elf in der Kinderfeuerwehr sowie 23 Alters- und Ehrenmitglieder. Außerdem unterstützen 370 Förderer die Feuerwehr als passive Mitglieder. An diesem Freitag und Sonnabend, 23. und 24. August, wollen die Einsatzkräfte das 95-jährige Bestehen ihrer Ortsfeuerwehr feiern.

Boris Pistorius kommt zum Kommers

Alle Lohnder Bürger sind für Freitagabend ins Lohnder Bürgerhaus an der Theodor-Heuss-Straße zum festlichen Kommers eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Als Ehrengast und Festredner erwarten die Feuerwehrleute an diesem Abend den niedersächsischen Innenminister für Inneres, Sport und Kultur Boris Pistorius. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Essen. Weiterhin stehen Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung.

Karibische Nacht am Sonnabend

Mit einer karibischen Nacht wollen die Lohnder Feuerwehrleute ihren besonderen Tag dann am Sonnabend ab 19 Uhr locker und fröhlich feiern. Karten dafür gibt es im Internet auf www.karibische-nacht-lohnde.de zum Preis von 12,50 Euro. Auch an der Abendkasse sind noch Karten erhältlich, dort kosten sie allerdings 15 Euro.

Taucherabteilung ist eine Besonderheit

Als einzige aller Seelzer Feuerwehren verfügt die Lohnder Wehr über eine Tauchergruppe. Insgesamt gibt es in der gesamten Region Hannover nur fünf Feuerwehren, die über eine Tauchereinheit verfügen. In Lohnde wurde die Abteilung 2001 gegründet, seit Oktober 2005 werden dort auch angehende Feuerwehrtaucher ausgebildet. Derzeit gehören sieben aktive Taucher dazu. Wer bei den Tauchern mitmachen möchte, muss hohe Anforderungen erfüllen: Taucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die Feuerwehrgrundausbildung absolviert haben. Außerdem müssen sie das DLRG-Rettungsschwimmabzeichen in silber erreicht haben. Einmal pro Jahr erfolgt eine ärztliche Tauchtauglichkeitsüberprüfung.

Von Sandra Remmer