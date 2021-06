Letter

Die fünfjährige Amelie Marie war nach eigenem Bekunden noch nie zuvor so dicht an einem Feuerwehrauto. Und daher war sie auch etwas aufgeregt, als Julian Heim und Marcel Schwart, Kameradschaftssprecher der Ortsfeuerwehr Letter, mit ihrem großen Wagen bei ihr zu Hause vorfuhren. Direkt vor dem Grundstück der Familie hielten sie an und ließen das Blaulicht blinken.

Geschwister mögen die Feuerwehr

Amelie Marie hatte gemeinsam mit ihrem Bruder Milan am Malwettbewerb der Feuerwehr teilgenommen, einer Aktion zu Ostern. „Ich mag Feuerwehr und Polizei, eigentlich jeden Rettungsdienst“, sagte der Neunjährige. Deshalb hat er auf seinem Bild auch die Feuerwehr beim Einsatz während des Osterfeuers dargestellt. Seine Schwester hat bunte Insekten und ein Reh gemalt. „Das ist gestürzt, und da waren auch Flammen“, erläuterte sie.

Doppelte Aufregung an einem Tag: Amelie Marie und Milan freuen sich über das Feuerwehrauto und über ihre Gewinne. Quelle: Heike Baake

Thema war „Ostern bei der Feuerwehr“

Zur Teilnahme am Malwettbewerb zum Thema „Ostern bei der Feuerwehr“ mussten die Eltern ihre Kinder nicht überreden. Die beiden malten einfach gern und bei jeder Gelegenheit, berichteten Mutter Sara und Vater Ali Alvi. Auf den Besuch der Feuerwehr hätten sich die Geschwister bereits seit zwei Monaten gefreut. Milan habe jeden Morgen mit einem Blick aus dem Fenster überprüft, ob es schon so weit sei.

Zur Teilnahmehatte die Feuerwehr bereits im März – als Ausgleich zum ausgefallenen Osterfeuer – aufgerufen. Insgesamt haben zwölf Kinder ihre Gemälde eingereicht. Alle haben einen Preis gewonnen. „Einige Teilnehmer kommen aus den Reihen der Feuerwehr, viele aber auch nicht“, sagte Feuerwehrsprecher Schwart.

Spielwaren und Gutschein fürs Eiscafé als Preise

Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden die Preise jedem einzelnen Teilnehmer und jeder Teilnehmerin persönlich überbracht. Darunter waren unter anderem Feuerwehrautos, Bücher und ein Wikingerschach. Jeder Gewinner und jede Gewinnerin erhielt zusätzlich noch einen Gutschein für das Eiscafé Martini in Höhe von 10 Euro, die von Besitzer Antonio Martins zusammen mit Edelgard Biskup gestiftet wurden. Demnächst würden alle Bilder der Senioreneinrichtung Kursana Domizil überreicht, kündigte Feuerwehrsprecher Heim an.

Von Heike Baake