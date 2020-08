Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze musste am Dienstag den Deckel eines Kesselwagens verschließen. Wie Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler mitteilte, war aus dem Waggon eine geringe Menge Kohlenwasserstoffgemisch ausgetreten. Mitarbeiter der Bahn hatten eine kleine Lache der Flüssigkeit am Gleisbett entdeckt und gegen 16.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. „Es wurde vermutet, dass Gefahrstoff austritt“, sagte Köhler. Um am Einsatzort besser arbeiten zu können und mehr Platz für die Feuerwehrfahrzeuge zu haben, wurde der Waggon von einer Lok vom Gleis im zentralen Bereich des Rangierbahnhofes auf das Arbeitsgleis an der Kanalststraße transportiert.

Die Ortsfeuerwehr Seelze dichtet den Domdeckel eines Kesselwagens ab. Quelle: Florian Hake

Sicherheitshalber bereitete die Feuerwehr einen Löschangriff mit Wasser, Pulver und Schaum vor, bevor zwei Feuerwehrleute mithilfe der Drehleiter den Domdeckel des Waggons kontrollierten. „Beide Feststellschrauben wurden noch einmal kräftig nachgezogen, um den Deckel abzudichten“, sagte Köhler.

Die Feuerwehr vermutete, dass sich aufgrund der Hitze die Flüssigkeit ausgedehnt und eine geringe Menge durch den nicht vollständig geschlossenen Deckel entwichen sei. „Das war minimal, eine Gefährdung bestand nicht“, so Köhler. Bis 19 Uhr waren 31 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Seelze mit acht Fahrzeugen, darunter der komplette Gefahrgutzug und die Drehleiter vor Ort.

Von Thomas Tschörner