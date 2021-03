Letter

Innerhalb einer Stunde musste die Feuerwehr Letter am Freitagnachmittag gleich zu zwei Einsätzen ausrücken. Wie Sprecher Jens Köhler mitteilte, lautete um 14 Uhr die erste Alarmierung „Küchenbrand am Dahlienweg“. Dort hatten die Bewohner bei ihrer Rückkehr vom Einkaufen schwarzen Rauch gesehen, der aus ihrem Reihenhaus kam. Sie schlossen daraufhin unverzüglich alle Türen und Fenster und schalteten auch den Strom aus.

Unter Atemschutz machte sich ein Trupp der Feuerwehr auf den Weg in das Hausinnere und stellte einen Brand in der Geschirrspülmaschine als Ursache für den Qualm fest. Schnell gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu löschen. Aufgrund der guten Reaktion des Hausbesitzers und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nach Auskunft von Köhler weiterer Schaden verhindert werden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Seelze musste nicht eingreifen.

Funkenflug ist Brandursache

Kaum auf der Wache am Buchenweg zurück, ging um 15 Uhr der zweite Alarm ein. Demnach sollte in einer Autowerkstatt an der Uferstraße Benzin in Brand geraten sein. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute kam ihnen dichter Qualm aus der Werkstatt entgegen. Angestellte hatten bereits versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen.

„Die Feuerwehr musste die Hallen nur noch mit einem Druckbelüfter entrauchen“, sagte Köhler. Einer der Mitarbeiter wurde jedoch mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. Als Brandursache gaben Mitarbeiter der Werkstatt an, dass bei Arbeiten an einem Fahrzeug Funken in eine Wanne mit Benzin geflogen seien und diese entzündeten. Ein Sachschaden entstand nach Angaben der Feuerwehr nicht.

Von Sandra Remmer