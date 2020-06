Dedensen

Wegen einer heiß gelaufenen Bremse eines Lastwagens sind am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die Ortsfeuerwehren Dedensen, Gümmer, Lohnde und Seelze auf die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin alarmiert worden. Wie Dedensens Ortsbrandmeister Rene Corterier berichtet, hatte sich die Achse des Fahrzeugs während der Fahrt erhitzt und zu qualmen begonnen. Die Polizei forderte deshalb die Feuerwehr an, um die Temperatur mit einer Wärmebildkamera festzustellen sowie Achse und Felge mit Wasser abzukühlen. Anschließend begleiteten die Feuerwehrleute den Lastwagen zum Rasthof Garbsen, wo die Temperatur erneut überprüft und die Achse nochmals abgekühlt wurde. „Dadurch konnte die Autobahn zügig wieder freigegeben werden“, sagte Corterier. Gegen 9 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Von Thomas Tschörner