Seelze/Velber

Am Mittwoch sind die Griffe von zwei Einkaufswagen auf dem Gelände eines Discount-Marktes in Velber in Brand geraten. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Wie Velbers Feuerwehrsprecher Sven Jaeger berichtet, wurde die Ortsfeuerwehr um 14.09 Uhr mit dem Stichwort „Brennendes Einkaufswagenhäuschen“ alarmiert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass lediglich die Plastikgriffe zweier Einkaufswagen brannten. Die Ortsfeuerwehr, die mit 17 Leuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen und nach 20 Minuten die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Bereits am Montag waren die Ortsfeuerwehren Harenberg und Velber zu einem brennenden Baum an der Straße Wasserfurche gerufen worden. Der Schwelbrand sei nach kurzer Zeit von einer Steckleiter aus gelöscht worden. Die Polizei Seelze ermittelt bereits wegen mehreren vorsätzlich oder aus Unachtsamkeit verursachten Containerbränden, die von der Ortsfeuerwehr Seelze gelöscht wurden.

Die Ortsfeuerwehr Seelze löscht brennende Müllcontainer. Quelle: Feuerwehr

Insgesamt sei die Silvesternacht in Seelze, bis auf ein paar verbale Streitigkeiten und den genannten Bränden, verhältnismäßig ruhig verlaufen, hatte die Polizei Bilanz gezogen.

Von Thomas Tschörner