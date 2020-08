Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze hat am Mittwoch ein kleines Feuer an einer Küchenzeile in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Bredenbeeke gelöscht. Verletzt wurde niemand. „Wir sind über die offene Balkontür im ersten Obergeschoss in die Wohnung gelangt, um die Wohnungstür nicht kaputt machen zu müssen“, sagte Einsatzleiter Christian Berwig. Die Ortsfeuerwehr war um 16.42 Uhr alarmiert worden. Weil ein Wohnungsbrand mit möglicher Menschengefährdung gemeldet worden war, rückte die Ortsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, an. Weil schnell klar war, dass die Lage nicht dramatisch war, konnte die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Letter wieder umkehren. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Thomas Tschörner