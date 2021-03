Letter

Die Feuerwehr Letter ist am Freitagabend zu einem Brand an der Dieselstraße gerufen worden. Dort standen gegen 22.50 Uhr zwei Papiercontainer in Flammen. Die Rauchwolke war von Weitem zu sehen. Die Ehrenamtlichen bekamen die Flammen aber schnell in den Griff.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Containern, die völlig zerstört wurden, auf etwa 1000 Euro. Sie suchen nun Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 melden. In Garbsen beschäftigt eine Serie von Containerbränden die Polizei und Feuerwehr schon seit Monaten.

Von Gerko Naumann