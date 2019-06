Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze ist am Montag um 19.33 Uhr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einer Lagerhalle an der Straße Immengarten in Seelze-Süd alarmiert wurden. Wie Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler berichtet, teilten Anrufer der Feuerwehrleitstelle mit, dass Flammen aus der Halle einer Firma für Massivholzmöbel schlagen würden. Deshalb wurden zusätzlich auch die Ortsfeuerwehren Letter, Lohnde und Gümmer in der Gewerbegebiet gerufen.

Zur Galerie Halle im Gewerbegebiet Seelze-Süd gerät in Brand. Ursache ist noch unklar.

Feuerwehr verhindert Übergreifen des Brandes

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute sei dichter schwarzer Qualm aus der Halle gequollen und das Rolltor sei durch Flammen und Hitze bereits erheblich beschädigt gewesen, erklärte Köhler. Die Ortsfeuerwehren konnten mit drei Trupps unter Atemschutz den Brand auf einen kleinen Teil der Lagerhalle begrenzen und ein Übergreifen auf benachbarte Hallenbereiche verhindern. Gegen 20.15 Uhr war der Brand gelöscht.

Brandursache ist noch unklar

Insgesamt waren 78 Leute der vier Ortsfeuerwehren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ortsfeuerwehr Seelze war am Montag um 8.38 Uhr bereits an der Lagerhalle im Einsatz, als bei Metallbauarbeiten entstandener Funkenflug einen Karton mit Altpapier in Brand setzte. Dieser konnte jedoch schnell gelöscht werden und aus der Halle entfernt werden.

Von Thomas Tschörner