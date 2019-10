Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze will am Sonnabend, 19. Oktober, von 8 bis 12 Uhr die Unterflurhydranten in der Kernstadt winterfest machen. Dabei werden diese auch gespült, sagt Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Es könne wegen der Arbeiten zu harmlosen Trübungen des Trinkwassers kommen.

Von Thomas Tschörner