Komplizierter Einsatz in Almhorst bei Seelze: Ein Mann ist am Dienstagabend in seiner Dachgeschosswohnung gestürzt – doch mit der Drehleiter konnte die Feuerwehr den 200 Kilo schweren Mann nicht ins Freie bringen. Also wurde mitten in der Nacht der Kran der Berufsfeuerwehr Hannover angefordert.