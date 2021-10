Seelze

Punkt 19 Uhr haben Stadtbrandmeister Christian Kielhorn und sein Stellvertreter Michael Lorenz am Mittwochabend Bürgermeister Detlef Schallhorn in seinem Büro abgeholt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte der scheidende Rathauschef noch nicht, was ihn auf dem Rathausplatz erwarten würde.

Dort hatten sich insgesamt 135 Mitglieder der Seelzer Feuerwehr und der Honeywell Werksfeuerwehr versammelt, um Schallhorn würdevoll zu verabschieden. Als Erstes durfte er durch ein Spalier der Jugendfeuerwehr zu einer kleinen Tribüne an der Hannoverschen Straße schreiten. Mit im Spalier stand auch die 14-jährige Jana Wollny. Sie nahm zum ersten Mal an einer Ehrung teil. „Ich finde es sehr schön, dass die Feuerwehr so etwas auf die Beine stellt“, sagt sie.

Detlef Schallhorn auf dem Weg zur Tribüne. Quelle: Heike Baake

Autokorso mit Blaulicht und Martinshorn

Die nächste Überraschung erlebte Schallhorn von der Tribüne aus. Rund 40 Feuerwehrfahrzeuge fuhren dort in einem Autokorso vorbei – mit Blaulicht und Martinshorn. Anschließend wurde ihm durch die Stadtbrandmeister das Feuerwehrehrenzeichen am Bande für Zivilpersonen überreicht. Vertretungen der Musikzüge aus Velber, Harenberg und Kirchwehren begleiteten die Veranstaltung musikalisch.

Gespannt verfolgen die Mitglieder der Seelzer Feuerwehren die Ehrung von Bürgermeister Detlef Schallhorn. Quelle: Heike Baake

Schallhorn war sichtlich gerührt, bedankte sich bei der Feuerwehr und versicherte ihnen, dass er sie vermissen werde. Neben dem Ehrenzeichen hatten die Stadtbrandmeister noch eine weitere Überraschung für den Bürgermeister: Sie überreichten ihm einen weißen Umschlag zur Unterstützung der zukünftigen Freizeitgestaltung gemeinsam mit Ehefrau Dana.

„Ich musste schon manchmal mit den Tränen kämpfen“, sagte Schallhorn am Ende der Veranstaltung. Von den 44 Jahren bei der Stadtverwaltung habe er als Bürgermeister vierzehneinhalb Jahre eng mit der Feuerwehr zusammen gearbeitet. „Ich empfinde es als großes Zeichen der Ehrerbietung“, sagte er.

Von Heike Baake