Ein anspruchsvolles Thema interpretiert das Ensemble Filum beim Musikfestival Seelze (MuSe) am Sonntag, 18. Juli. „Die Musikerinnen und Musiker präsentieren gemeinsam mit dem bekannten Film- und Fernsehschauspieler Thomas Thieme ihr neues Programm ,Verwüstung’, eine musikalisch-lyrische Collage mit Musik und Literatur aus der Zeit des 30-jährigen Krieges“, erklärt MuSe-Mitorganisator Christoph Slaby. Beginn ist um 17 Uhr in der Martinskirche in Seelzes Ortsmitte. Das Festival ist ein Teil der Veranstaltungsreihe „Kultursommer“ der Region Hannover

Vergessene Epoche wird wieder lebendig

Vor mehr als 400 Jahren begann der Krieg mit dem Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 – und endete in der Verwüstung weiter Teile Deutschlands. Das Ensemble Filum lässt diese Zeit, in der Kriegsklagen und Bittgesänge, geistliche Konzerte und höfische Tänze ein Ausdruck der Kultur unter Kriegsbedingungen waren, musikalisch wieder aufleben. Im Zusammenspiel mit dem Vortrag von Schauspieler Thieme – unter anderem bekannt aus Filmen wie „Babylon Berlin“ und „Das Leben der Anderen“ – entstehe ein atmosphärisches, bewegendes Konzerterlebnis, sagt Slaby. Der thematische Bogen werde von den Schrecken des Krieges bis zur Hoffnung auf Frieden und ein besseres Leben gespannt.

Musik aus Renaissance und Barock

Seit 2015 entwickelt das Ensemble Filum aus Hannover innovative Programme, die die Musik der Renaissance und des Barocks zeitgemäß präsentieren. Das gemischte Vokal- und Instrumentalensemble setzt dabei immer wieder auf szenische Elemente, um einen gemeinsamen musikalischen Erlebnisraum zu erschaffen, in dem die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum fließend sein sollen.

Konzert auch im Internet

Das Konzert ist auch im Internet unter musefestival.de zu sehen und zu hören. Eintrittskarten gibt es zunächst kostenfrei bei Schreibwaren Petri & Waller an der Hannoverschen Straße 13a. Sie dienen als Platzhalter, denn wegen der Covid-Beschränkungen dürfen aktuell lediglich 60 Plätze in der Kirche belegt werden. Nach dem Motto „Zahle, was du kannst“ können die Besucherinnen und Besucher nach dem Konzert dann die Höhe ihres Eintrittspreises als Spende von 10, 20 oder 30 Euro selbst bestimmen

26 Konzerte im Programm Die Reihe „Kultursommer“ der Region Hannover bietet von Konzerten in Hinterhöfen und Scheunen bis zum Open-Air-Event im Schlossgarten wieder ein umfangreiches Programm. Vom 17. Juli bis zum 5. September stehen 26 Konzerte unterschiedlicher Genres im Terminplan. Sie sind im Internet unter www.hannover.de/kultursommer zu finden. Außerdem liegen Programmhefte im Bürgerbüro der Region Hannover, in den Infostellen der Städte und Gemeinden sowie bei den Veranstaltern aus. Weitere Informationen gibt es beim Team Kultur der Region Hannover unter Telefon (0511) 616-25200.

