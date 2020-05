Dedensen

Finn Borges (21) macht eine Lehre in der Landwirtschaft bei Arnd von Hugo in Groß Munzel. Sein Konfirmationsgeld nutzte er, um einen alten Ferkelstall in ein Hühnerdomizil zu verwandeln. Sein Ziel: Der Erlös aus dem Eierverkauf soll sein geplantes landwirtschaftliches Studium finanzieren helfen.

Borges hält 200 Hühner der Rasse Lohmann Braunleger. Die frischen Eier der Größen S, M und L gibt es seit Frühjahr 2017 in Dedensen 25. So heißt die Hofstelle von Familie Borges in der Straße Altes Dorf unweit der Hase-Kirche. Dort platzierte Jungunternehmer Borges einen Selbstbedienungs-Kühlschrank für das regionale Lebensmittel.

Anzeige

Zur Galerie Was will das Legehuhn? Finn Borges lässt sich eine Menge einfallen, um den Tieren ein artgerechtes Leben zu bieten. Die Kunden finden das Projekt gut, die Eier-Nachfrage ist stark.

Selbstverständlich erwartet der Hühnerhalter, dass Kunden die 30 Cent pro Ei in der Kasse hinterlegen. Um so größer waren Frust und Ärger Anfang des Monats, als die Kasse aufgebrochen und zudem 100 Eier entwendet wurden. „Wir bieten ein hochwertiges Produkt. Da wird die Leistung des Tieres ebenso wie die ganze Arbeit missachtet“, ärgerte sich der 21-Jährige und erstattet Anzeige bei der Polizei.

Weitere HAZ+ Artikel

Abschlussprüfungen laufen derzeit

„Mit 20 Tieren ging es los“, blickt Borges zurück, der gerade in den Abschlussprüfungen seiner landwirtschaftlichen Ausbildung steckt. Schon seit sieben Jahren beschäftigt er sich mit der Hühnerhaltung. Doch eigentlich müsste er noch weiter zurück schauen, denn die Begeisterung für Legehühner weckte sein Vater Friedrich Borges, der von der Hofstelle Dedensen 25 stammt und den alle Fiddi nennen. Der Maschinenschlosser wünschte sich, dass seine Kinder das Wunder vom befruchteten Ei, aus dem ein Küken schlüpft, selbst erleben. Also schaffte er eine kleine Brutmaschine an. Gebannt verfolgte die vierköpfige Familie, wann sich die kleine Bruchkante an der harten Eierschale abzeichnen würde.

Dachboden wird erster Stall

Die Rasse hatte Fiddi Borges mit Bedacht gewählt, das Unterfangen glückte: Der Hühnernachwuchs schlüpfte, pickte eifrig Futter und nach 22 Wochen begannen die Junghennen mit der Eierlegerei. Sogar einen Umzug machten die Hühner mit. Statt eines Haustieres wie Katze, Kaninchen oder Hund gab es bei Familie Borges also Hühner. Finn Borges durfte noch nicht Mofa fahren, als er auf dem großväterlichen Dachboden einen Stall für 20 Hühner ausbaute. Was die Familie nicht selbst verbrauchte, verkaufte sie an Nachbarn. „Die Eier-Nachfrage war enorm“ erinnert sich Borges. Seine Eltern Maren und Fiddi unterstützen ihn von Anfang an in allen rechtlichen Fragen, von Tierarzt über Beschau bis Seuchenklasse und hatten auch manchen Tipp parat, da beide selber in landwirtschaftlichen Betrieben groß wurden.

Aus Ferkel- wird Hühnerstall

Aus dem ehemaligen Ferkelstall seines Opas Heinrich Hunte bauten Borges und sein Freund Julian Reddert schließlich 2015 einen Hühnerstall, in dem mehrere hundert Tiere Platz finden. „Wir haben die ganzen Sommerferien in das Projekt gesteckt. Erst wurde entrümpelt, dann ein neuer Betonboden gegossen und die Ausstattung gezimmert“, erzählt Borges. Das schöne für seine Tiere: Das neue Quartier im Erdgeschoss hat zwei Schieber, die auf eine Weide führen. „Morgens machen wir den Schieber auf, abends gehen die Hühner von alleine zurück“, berichtet er.

Für 7,75 Euro kauft er die geimpften legereifen Rassevögel bei einem professionellen Junghennen-Aufzuchtbetrieb. 15 Monate währt die Legeperiode, dann werden sie auf dem Bio-Hof Peters in Großenheidorn geschlachtet. Der aktuelle Verkaufspreis des frischen Suppenhuhns liegt bei 7,50 Euro. „Davon bekommt der Schlachter 5,20 Euro“ macht Borges die Kosten des regionalen Produktes transparent.

Hühner brauchen Beschäftigung

„Die Hühner brauchen was zu tun“, weiß er. Pro Halbjahr werden sechs Tonnen, zehn Kubikmeter, Legemehl der Sorte „Goldgelb“, verfüttert. Außerdem gibt es Picksteine, Heu und Auslauf auf der angrenzenden Weide. Durch den tierischen Aufenthalt an frischer Luft sinkt die Ammoniakbelastung im Stall, weil draußen gekotet wird. Borges und Reddert misten alle sechs Wochen den Stall aus, wobei der Boden mit einem desinfizierenden Gemisch aus Sand und Kalk bestreut wird, auf den dann Stroh kommt. Die erhöht platzierten, selbst gezimmerten Nester, werden dagegen mit Sägemehl ausgestattet. „Das finden die Hühner super“, wie Borges im Rahmen seiner schulischen Abschlussarbeit selbst herausfand.

Auch der Fuchs holt sich Hühner

Geklaut wird aber auch auf dem Hühnerhof. Zuletzt holte sich ein Fuchs 15 Tiere aus dem Freilauf und verbuddelte sie. Der Bussard warf ebenfalls einen begehrlichen Blick auf die Legehennen, doch die schützt jetzt ein Netz über der Weide.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde