Seelze

Die im Wigro-Gewerbepark an der Almhorster Straße in Seelze ansässige Firma MedRhein GmbH reagiert auf die anhaltende Knappheit an PCR-Geräten und Laborkapazitäten. Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen und dem damit verbundenen Bedarf an verlässlichen Nachweisen von Covid-19-Fällen werden jetzt auch PCR-Tests importiert. Bislang lieferte das Unternehmen vor allem FFP2-Masken und Schnelltests.

Firmengründer ruft wegen Corona neuen Zweig ins Leben

MedRhein ist ein junges Unternehmen, das erst mit der Corona-Pandemie aus der Taufe gehoben wurde. Geschäftsführer und Inhaber Daniel Zhao ist aber bereits wesentlich länger mit seiner China Trading GmbH als Briefmarken- und Münzhändler aktiv und hat damit gewissermaßen eine Nebentätigkeit zum Beruf gemacht. „Ich habe in Hannover studiert“, sagt der aus China stammende Bauingenieur. Doch dies sei nicht sein Wunschberuf gewesen. Damals habe aber Planwirtschaft in der Volksrepublik geherrscht, persönliche Wünsche hätten da zurückstehen müssen. Briefmarken und Münzen seien dann eher zufällig zu einem Geschäftsmodell geworden. „Ich kam in Kontakt mit einer Sammlergruppe, die Übersetzungen in die chinesische Sprache brauchte.“ Chinesisch sei damals in Deutschland relativ selten gewesen.

Daniel Zhao hat sein Anfangsgeschäft nicht vergessen: Der Handel mit Briefmarken wird weiter betrieben. Quelle: Thomas Tschörner

Sammeln eröffnet neue Möglichkeiten

Aus dem Hobby sei schnell eine Nebentätigkeit geworden. Es habe viele Menschen gegeben, die sich für das Sammeln interessierten – zumal die Kommunisten in China sich nicht für Sammler interessiert hätten. Viele Chinesen hätten zudem kaum Investitionsmöglichkeiten gehabt. „Der Markt brummte.“ Viele würden Briefmarken und Münzen nur als Wertanlage oder skurriles Hobby sehen, bedauert Zhao. Tatsächlich könne man allein durch Briefmarken eine Menge über unterschiedliche Länder lernen. „Sie finden praktisch alle Sehenswürdigkeiten des Landes auf den Marken, wichtige Persönlichkeiten, besondere Tiere.“ Dann kam das Internet, und Zhao eröffnete 1997 seine erste Onlineplattform. Dies sei eine enorme Beschleunigung des Geschäfts gewesen: Zuvor hätten Briefe geschrieben müssen, nun konnte praktisch in Echtzeit kommuniziert werden.

In Pandemie werden Kontakte nach China intensiviert

In der Corona-Pandemie habe sein Unternehmen dann schnell angefangen, auch Masken zu beschaffen. Letztlich sei daraus dann die Tochter MedRhein mit Sitz in Düsseldorf entstanden. „Wir mussten Düsseldorf nehmen, weil die IHK sonst den Zusatz ,Rhein’ nicht akzeptiert hätte.“ Die Leine sei im Ausland aber kaum bekannt, der Rhein dagegen ein Begriff. Zudem würden Asiaten und Amerikaner Distanzen von 200 Kilometern immer noch als „in der Nähe“ gelten lassen. „Ich wollte eine Marke haben, die für Deutsche und Chinesen einen Bezug hat.“

Kleines Lager: In Seelze hat MedRhein nur einen geringen Warenbestand, das große Lager befindet sich in Langenhagen. Quelle: Thomas Tschörner

Inzwischen beschäftigt MedRhein rund 80 Mitarbeiter an den Standorten Seelze, Langenhagen und Berlin sowie in China. Darunter seien Mediziner, Laborfachleute, IT-Experten sowie Logistiker und Lagerfachkräfte. Neben dem medizinischen Bedarf pflegt aber Zhao nach wie vor sein ursprüngliches Geschäft und kann auch Briefmarkenalben liefern.

MedRhein wurde im Jahr 2020 gegründet Mit der von ihm gegründeten China Trading GmbH (CTG) war Daniel Zhao jahrelang vor allem in Kreisen von Briefmarken- und Münzsammlern bekannt. Als mit Beginn der Corona-Pandemie der weltweite Bedarf an Schutzausrüstung und Tests rasant wuchs, gründete . Zhao 2020 die MedRhein GmbH als Tochterfirma der CTG, die inzwischen nach eigenen Angaben deutschlandweit einer der führenden Importeure im Bereich Medizinbedarf und Gesundheitsschutz ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Vertrieb von medizinischen Masken sowie Antigen- und PCR-Tests in ganz Europa und Asien.Das stetig wachsende Team verteilt sich auf zwei Standorte in der Region Hannover: In Seelze befindet sich die Zentrale, ein neues Lager wurde in Langenhagen aufgebaut. Zuarbeit erhält die MedRhein GmbH außerdem durch die firmeneigene IT-Abteilung aus Berlin und dem chinesischen Einkaufsteam aus Shanghai und Peking. MedRhein verweist auf lange gepflegte Beziehungen zu chinesischen Großherstellern der Medizinbranche. Diese seien die Basis für die Unternehmensphilosophie, sichere und innovative Produkte schnell und zuverlässig für den europäischen Markt zu importieren.

MedRhein liefert wöchentlich 10 Millionen Schnelltests aus China

Als FFP2-Masken knapp waren, habe sein Unternehmen diese aus China importiert. Dann seien die Schnelltests dazu gekommen. Mittlerweile liefere er wöchentlich 10 Millionen Schnelltests aus, sagt der 63-Jährige. Ziel der Anstrengungen sei, Testzentren, Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken und andere Einrichtungen beim Bewältigen der Pandemie zu unterstützen. Die guten Verbindungen zu chinesischen Medizintechnik-Herstellern würden dabei helfen, der großen Nachfrage gerecht zu werden. Ab sofort sei für den Fachgroßhandel auch eine Palette an PCR-Geräten im Angebot, die meist als Komplettpaket neben dem eigentlichen Testgerät auch die Reagenzien, Reaktionsgefäße, Halterungen, Röhrchen, Pipetten und eine Zentrifuge enthielten. Dazu gebe es umfangreiches Schulungsmaterial, technische Unterstützung und Hilfe beim Marketing.

PCR-Test informiert verlässlich über Infektion

Der PCR-Test, der auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion (englisch polymerase chain reaction) basiert, gilt als das zuverlässigste Verfahren, um den Verdacht auf eine akute Infektion mit dem Coronavirus abzuklären. Dabei wird die Erbsubstanz des Virus in der entnommenen Probe vervielfältigt, sodass eine Infektion gegebenenfalls nachgewiesen werden kann. Da Antigenschnelltests und Antigenselbsttests weniger zuverlässig sind, wird ein positives Ergebnis in der Regel durch den zuverlässigeren PCR-Test bestätigt.

Pandemie treibt Entwicklung voran

Vor der Pandemie habe es praktisch keine große Nachfrage nach PCR-Tests gegeben, die eigentlich auch nicht für Corona entwickelt worden seien. Jetzt gebe es einen Schub im technischen Fortschritt. „Durch Covid und die erforderlichen medizinischen Schutzausstattungen ist sehr viel Geld geflossen – und jede Entwicklung braucht finanzielle Unterstützung“, betont der MedRhein-Chef.

Die Geräte würden immer besser und auch kleiner. Seien sie bislang eher für Praxen geeignet, würden sie künftig wie Blutdruckmessgeräte bei den Patienten sein, davon ist Zhao überzeugt. Ohnehin setzt er auf weitere Sprünge in der Digitaltechnik. Künstliche Intelligenz werde es ermöglichen, unter anderem Röntgenbilder schneller und präziser als jeder Arzt zu interpretieren. Speziell in Deutschland müsse sich da aber mehr tun. „Deutschland spricht viel von Digitalisierung, wendet aber noch sehr viele klassische Methoden an“, sagt er höflich.