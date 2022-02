Letter

Ein bisschen erinnerte der Besuch von Karin Schallhorn, Rolf Hackbarth und Wolfgang Gleitz am Dienstagmittag in der Brüder-Grimm-Schule an Weihnachten. Reich bepackt waren die Organisatoren des Flohmarkts, der im Juli auf dem Kastanienplatz aufgebaut worden war, und ihnen einen reichen, finanziellen Überschuss beschert hat. In den Händen hielten sie mehrere Kästen mit Lego-Steinen, Kapla-Holzbausteinen und zwei sogenannte Foot Twister: Fahrzeuge, die über Körperbeherrschung und Koordination gelenkt werden. Insgesamt 800 Euro haben die Letteraner in ihren Einkauf investiert.

Fahrzeuge für den Pausenhof in Letter, Lego für den Ganztag

„Einfach genial“ kommentierte Schulleiterin Betty Ahrens die reichhaltigen Gaben. Und auch die Schülerinnen und Schüler benötigten keine große Aufforderung, sondern lieferten sich rasch die ersten Rennen mit den Twistern. Während die Fahrzeuge auf dem Pausenhof zum Einsatz kommen, versüßen die Holzbausteine und die Lego-Steine den Mädchen und Jungen die Zeit in der Ganztagsbetreuung und in den Regenpausen. „Ich freue mich besonders über die Legosteine“, sagte der neunjährige Jonah, der in die vierte Klasse der Brüder-Grimm-Schule geht und auch zu Hause in seiner Freizeit ein begeisterter Lego-Bauer ist. Und auch die Kapla-Bausteine kommen gut an. „Damit bauen die Kinder miteinander etwas Gemeinsames. Wir haben dazu auch noch Tiere und Autos, die Kinder tauchen dann beim Bauen in eine ganz eigene Welt ab“, erzählt Ahrens.

Nächster Flohmarkt im Juli

„Wir hatten schon seit Längerem geplant, der Grundschule etwas zu spenden“, sagt Karin Schallhorn. Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Flohmarkt jedoch im Jahr 2020 ausgefallen. „Im Sommer vergangenen Jahres sind wir dann regelrecht überrannt worden. Es war einer der ersten Flohmärkte, die überhaupt wieder stattfinden konnten“, berichtet Schallhorn. Die rege Beteiligung der Verkäufer hat dem Ortsrat als Veranstalter einen ordentlichen Überschuss beschert, sodass die 800 Euro für die Spielgeräte der Brüder-Grimm-Schule ausgegeben werden konnten. Auch in diesem Jahr plant der Ortsrat wieder einen Flohmarkt auf dem Kastanienplatz und peilt als Termin dafür Sonnabend, 10. Juli, an.

Von Sandra Remmer