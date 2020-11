Lohnde

„Da komme ich ins Träumen von einem gemeinsamen Urlaub mit meiner Mutter auf der Mosel“, sagt Marita Hofau. Die Gümmeranerin geht täglich am Mittellandkanal spazieren und kann dabei regelmäßig einen Blick auf die drei Flusskreuzfahrtschiffe werfen, die derzeit dort angelegt haben. Die Schiffe, die für unterschiedliche Reedereien unter Schweizer Flagge fahren, befinden sich für die kommenden Wochen am Kai im Mittellandkanal in ihrem Winterlager. Es sei das erste Mal, dass solche Schiffe in Seelze Station machten, so Mike Burckhardt vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig. Ohne eine Anmeldung dürfen die Flusskreuzfahrtschiffe dort allerdings nicht im Winterlager liegen. „Dafür wird ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag mit uns abgeschlossen, in dem die genaue Liegezeit festgehalten wird“, sagt er.

Schiffe werden überholt

Eines der Schiffe auf dem Kanal ist die 82 Meter lange „Excellence Coral“, die zur Reederei Swiss Excellence River Cruise gehört – ein Schweizer Familienbetrieb, dem auch das Reisebüro Mittelthurgau angeschlossen ist. „Wir haben jetzt Saisonschluss und unsere Schiffe werden im Winterlager überholt“, sagt Reisebüro-Geschäftsleiter Stephan Frei. Mit einer Minimalbesatzung würde diese Zeit für Reinigungsarbeiten, Reparaturen und eine Inventur genutzt. Die komplette Crew, so Frei, sei jeweils nur so lange wie die Gäste auf dem Schiff und bereits zum großen Teil abgereist.

Die Excellence Coral ist eins von drei Schiffen, der derzeit im Mittellandkanal ihr Winterlager haben. Quelle: Heike Baake

Bedingt durch die Corona-Pandemie und den Lockdown, so der Geschäftsführer, konnte die „Excellence Coral“ im Frühling nicht fahren. Erst seit Mitte Juli ist das Schiff wieder in Betrieb und auf der Elbe, Havel, Oder und im Nord-Ostsee-Kanal unterwegs. Danach habe man ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, das die Aufnahme von Passagieren ermöglichte. „Wir haben sogar eine Wärmebildkamera auf unseren Schiffen installiert“, sagt Frei.

Saison ist wegen Pandemie kürzer

Die Saison sei in diesem Jahr wesentlich kürzer als sonst gewesen und nun sei in Seelze erst einmal ein mehrwöchiger Aufenthalt im Winterlager geplant. Danach könne das Schiff vielleicht wieder bei Flussfahrten zu Weihnachtsmärkten eingesetzt werden. Das sei allerdings von der Entwicklung und den Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie abhängig.

Zur „Excellence Coral“ gesellen sich zwei weitere Flusskreuzfahrtschiffe, die ebenfalls unter Schweizer Flagge, jedoch für zwei andere Reedereien, fahren. Mit ihren klangvollen Schiffsnamen „ Thurgau Saxonia“ und „ Katharina von Bora“ ziehen die ebenfalls mehr als 80 Meter langen Schiffe, neben der „Excellence Coral“, das Interesse vieler Spaziergänger auf sich. Vor fast jedem Fenster verhindert allerdings ein Sichtschutz einen Blick in die Kabinen der Ober- und Unterdecks. Lediglich die großen breiten Glastüren, die zur Lobby der Schiffe führen, geben etwas aus dem Inneren preis: Verschnörkelte Geländer, viel Messing und Kronleuchter lassen das Ambiente der Schiffe erahnen.

Von Heike Baake