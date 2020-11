Seelze

Der Döteberger Aiko Sukdolak (37) ist seit Kindertagen in seinem Heimatort unterwegs und beschäftigt sich seit mehr als sechs Jahren mit der Ablichtung heimischer Tiere. Neben einer technisch ausgefeilten Fotoausrüstung zählen vor allem Geduld und tiefere Kenntnis von „tierisch beliebten Aufenthaltsorten“ zum Erfolgsrezept des studierten Geoinformatikers. Wer möchte, kann sich das muntere Motiv einer gelb gefiederte Schafstelze, die Sukdolak in einem Seelzer Rapsfeld entdeckte, an die Wand hängen. Denn der Zugvogel ziert das Juni-Monatsblatt von Sukdolaks soeben fertig gestelltem Tierfotokalender 2021.

Mit dem Fuchsmotiv kam der Erfolg

Sukdolaks Farbaufnahme mehrerer Fuchswelpen aus Döteberg wurde 2018 zum Siegerfoto des Seelze Kalenders, den das Seelzer Stadtmarkting und Kevin Quadt, Inhaber des Fotostudios Kurth, zugunsten des Seelzer Brotkorbs herausgaben. Das positive Echo brachte Sukdolak auf die nahe liegende Idee, einen Foto-Kalender mit eigenen Tieraufnahmen herauszubringen. Denn sein Archiv mit außergewöhnlichen Aufnahmen der regionalen Fauna ist bereits zu einer stattlichen Größen angewachsen. Dabei muss es nicht zwingend ein seltenes Tier sein, welches der Döteberger in einem besonderen Moment einfängt. Für das menschliche Auge geht der Moment, in dem sich etwa der weiße Schwan aus dem Wasser erhebt, einfach zu schnell vorüber. Doch mit einer besonders kurzen Belichtungszeit, quasi eingefroren, wird der Moment zu einem traumhaft schönen und auch außergewöhnlichen Tiermotiv.

Fuchswelpe ist wieder dabei

„Die Auswahl ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Sukdolak. So wird das Bild vom imposanten Uhu nun doch nicht im Kalender erscheinen. Dafür schaut wieder ein Seelzer Fuchswelpe aus Almhorst neugierig in Richtung des Fotografen.

Birkhühner sind selten

Inzwischen ist Sukdolak, der mit Max Kesberger im Süden Seelzes eine Fotofalle installiert hat und zugleich an der BUND-Lockstock-Kartierung für Wildkatzen teilnahm, auch überregional als Tierfotograf gefragt. „Max und ich waren zur Birkhuhnzählung eingeladen“, berichtet Sukdolak von einem mehrtägigen Frühjahrseinsatz in der Lüneburger Heide. Das Projekt berührt ein kritisches Thema, denn der Lebensraum des Birkhuhns ist inzwischen so stark eingeschränkt, dass die Population stetig schrumpft. „In Norddeutschland leben derzeit weniger als 300 Tiere“, bedauert der Tierfotograf. Mit seinen Aufnahmen möchte er deshalb auch ein bisschen Werbung für den achtsamen Umgang mit der Umwelt machen und kam dabei auch in Neustadt am Rübenberge zum Einsatz. „Ich durfte die Auswilderung eines Bibers dokumentieren“, freut sich der 37-Jährige. Nachdem er den Biber in allen möglichen Lebenslagen aufnehmen konnte, widmet sich Sukdolak inzwischen dem Fischotter. „Für Hinweise auf Fischotter-Vorkommen bin ich dankbar“, sagt Sukdolak.

Motive in Ausstellungen

Derzeit läuft Sukdolaks Fotoausstellung mit Tiermotiven im Café Benthe-Mitte und wird auch noch im Dezember, nach der angekündigten Aufhebung des Teil-Lockdowns, zu sehen sein. In Steinhudes Naturparkscheune ist, wenn denn geöffnet, eine Multivision mit Aufnahmen von Max Kesberger und Aiko Sukdolak zu sehen. Eine weitere Ausstellung ist in Vorbereitung.

Der Fotokalender für 2021 kostet 19,90 Euro zuzüglich 5 Euro Versand. Er kann in Döteberg, Arnekestraße 8, abgeholt werden oder im Webshop unter sukdolak.de/shop gekauft werden. Aiko Sukdolak ist unter Telefon (0176) 80039541 oder (05137) 93113 erreichbar.

Von Patricia Chadde