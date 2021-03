Seelze

Mit großer Mehrheit hat der Rat der Stadt Seelze der Planung für den zweiten, dritten und vierten Bauabschnitt der Regenbogenschule zu einer offenen Ganztagsgrundschule mit Mensa zugestimmt. Bei den Arbeiten sollen unter anderem der Süd- und Nordflügel saniert werden. Vorgesehen ist auch die Errichtung eines sogenannten Interimsgebäudes aus Containermodulen sowie die Neugestaltung der Außenanlagen. Im Bereich der beiden Gebäudeflügel ist zudem eine Asbestsanierung erforderlich. Die Kosten liegen bei insgesamt rund 7,4 Millionen Euro.

Lob von CDU und SPD

Nadine Pfeiffer (CDU) verwies darauf, dass der Startschuss für die Erweiterung der Grundschule in der Kernstadt bereits 2019 gefallen sei. Nun gingen die Arbeiten an Nord- und Südflügel in eine neue Phase. Sie sei zufrieden, dass bei allem ein Schwerpunkt auf Inklusion gelegt werde, sagte die Christdemokratin. Johannes Seifert, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte, er sei froh, dass die Stadt den Weg mit der Regenbogenschule sowie den geplanten Neubauten in Seelze-Süd und Harenberg gehe. Die Schule in der Altstadt erhalte damit angemessene Räume. „Wir haben damit ein Paket geschaffen, dass Kinder und Eltern annehmen können.“

Grüne wollen Verpflichtung für Fotovoltaikanlage

Von einer Dämmung der Gebäudefassaden soll bis auf den Kellerbereich zunächst abgesehen werden. Grund sind die hohen Kosten von 500.000 bis 750.000 Euro. Bei einer erwarteten Energieeinsparung von circa 18 Prozent würde eine Kostenersparnis von jährlich rund 8000 Euro erreicht. Damit würde sich die Investition in die Dämmung erst nach etwa 63 Jahren amortisieren. Geprüft werden sollen dagegen die wirtschaftlichen Umsetzungs- und Betriebsmöglichkeiten einer Solaranlage. Darin sahen die Grünen einen dringenden Änderungsbedarf. „Es wird eine Fotovoltaikanlage installiert“, beantragte die Ratsfraktion als zu ändernden letzten Satz der Beschlussvorlage.

Andere Fraktionen sind skeptisch

Gegen eine solche Anlage sei nichts einzuwenden, meinte Seifert. Dies dürfe aber weder zu Mehrkosten noch zu einer zeitlichen Verzögerung des Schulprojekts führen. Dies ließ Ralf Marter (Grüne) nicht gelten. „Entweder wir machen es jetzt, oder es wird nichts passieren“, sagte er. Eine Fotovoltaikanlage wäre auch ein Zeichen für die Jugend. Die Anlage würde etwa 130.000 Euro kosten, dazu kämen Planungskosten, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Sie wäre in 14 Jahren wirtschaftlich. Allerdings könnte sie immer noch installiert werden. „Da läuft uns nichts weg.“ Grünen-Fraktionschef Knut Werner mahnte dagegen zu einer Entscheidung für die Anlage. „Wir müssen jetzt einen Pflock einschlagen.“ Der Rat könne offen lassen, ob die Stadt für die Solaranlage selbst zuständig sei oder sich einen privaten Betreiber suche. „Entweder beschließen wir das, oder das Vorhaben liegt sehr lange brach“, sagte Frank Joosten (Grüne).

Solaranlagen sind in Seelze beliebt In Seelze sind im vergangenen Jahr 55 Solaranlagen neu installiert worden, berichtet Tim Rosengart. Nach den Angaben des Geschäftsführers des Solaranlagen-Preisvergleichs Selfmade Energy entspricht dies einem Zuwachs von 11 Prozent im Vergleich zu 2018/2019, als ein Plus von 7 Prozent verzeichnet wurde. Nach der Auswertung des Anlagenregisters der Bundesnetzagentur liege Seelze damit über dem Durchschnittswert aller deutschen Städte (6,4 Prozent). Aktuell seien auf den Dächern der Obentrautstadt 572 Solaranlagen installiert. „Das fortgesetzte Wachstum verdeutlicht, dass immer mehr Hausbesitzer ihr Dach nutzen, um ihren eigenen Solarstrom zu erzeugen“, sagte Rosengart. Als Gründe hätten die Käufer von Fotovoltaikanlagen den Wunsch nach mehr Klimaschutz (79 Prozent) sowie die Senkung der Stromkosten (64 Prozent) genannt. 39 Prozent gaben an, dass sie mit ihrem selbst erzeugten Solarstrom ein Elektroauto auftanken wollten.

SPD verweist auf Kostenrahmen

Die CDU werde sich dem Vorschlag des Bürgermeisters anschließen, sagte der Fraktionsvorsitzende Jens Willms. Über die Fotovoltaikanlage müsse nicht sofort entschieden werden. Es fehlten auch noch Details. „Wir sollten das nicht blind beschließen.“ Alle Möglichkeiten des Umweltschutzes sollten geprüft werden, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff. Allerdings investiere die Stadt schon 200 Millionen Euro in ihre Schullandschaft bis 2026. „Es muss alles genau im Kostenrahmen bleiben“, betonte er. Ausufernde Kosten waren zuletzt auch bei den geplanten Sporthallen in Harenberg und Seelze-Süd geltend gemacht worden, die sich die CDU-Fraktion zugunsten der Sportvereine größer gewünscht hatte.

Von Thomas Tschörner