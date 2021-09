Gümmer

Donnerstag, 12.30 Uhr, im Klärwerk Gümmerwald. Die Abwässer aus Hannover, Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg und Seelze werden dort zusammengeführt und gereinigt. Abwassermeister Frank Jordan ist bereits seit fast sechs Stunden im Einsatz.

Noch sitzt Jordan am Schreibtisch. „Ich digitalisiere derzeit Informationen, die für Wartungsarbeiten wichtig sind und den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern sollen“, sagt er. Nach seinem Abitur hat Jordan eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik absolviert. „Ich wollte immer etwas mit Umwelt machen“, erläutert er. Seit dem Jahr 2000 ist Jordan Abwassermeister. Er habe im Klärwerk bereits in jedem Bereich gearbeitet und kenne sich deshalb sehr gut aus. Mittlerweile ist er für fünf Mitarbeiter zuständig.

Herstellung von Methangas

Und dann geht es raus auf das Gelände des Klärwerks – Jordan muss verschiedene Vorrichtungen überprüfen. Auf dem Weg durch die Schlosserei nimmt er einen Gaswarner an sich. Ein lauter Piepton signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist. Der sei wichtig und müsse immer mitgeführt werden, erläutert der Abwassermeister.

Gaswarner mit Station im Klärwerk Gümmer. Quelle: Heike Baake

Zuerst geht es auf einen der zwei Faulbehälter. 7,5 Kubikmeter Schlamm werden hier eingelagert, um 24 Tage lang bei 37 Grad Celsius zu faulen. „Hier entsteht Methangas, das benutzen wir zur Stromerzeugung“, erläutert Jordan. Mit einem leisen Surren bringt der Fahrstuhl den Abwassermeister bis zum Dach des Behälters, der eher wie ein Turm aussieht.

Im Außenbereich erreicht er schließlich unter einem kleinen Dach den Getriebemotor, der unter einem grauen Gehäuse sitzt. Jordan holt ein Stethoskop aus der Holztransportbox. Die kleine Metallspitze setzt er auf das Gehäuse, das Ende der Bügel in seine Ohren. „Der Schraubenschaufler geht bis auf den Grund des Behälters in 28 Meter Tiefe“, beschreibt Jordan. Seine Laufkontrolle müsse er überprüfen und mithilfe des Stethoskops hören, ob die Lager verschlissen sind oder eventuelle Mängel bestehen. „Das kann ich an den Schwingungen hören“, informiert er. Heute ist alles gut – normale Laufgeräusche, kein Grund zur Beanstandung.

Frank Jordan mit Stethoskop auf der Suche nach auffälligen Geräuschen. Quelle: Heike Baake

Jordan trägt wetterfeste Kleidung und Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3. Sie haben eine feste Sohle, die ihn auch vor Nägeln und Splittern schützt. Alles würde, so informiert er, vom Arbeitgeber gestellt und auch gereinigt. Im Betrieb gäbe es einen Schwarzweiß-Bereich, der berufliche und private Kleidung für alle Mitarbeiter trenne.

Das ist die Reihe „Eine Stunde mit...“ Sie haben ein besonderes Hobby, einen anspruchsvollen Arbeitsplatz oder setzen sich ehrenamtlich für ihren Wohnort ein – und haben viel zu erzählen. Für unsere Reihe „Eine Stunde mit ...“ treffen wir uns mit diesen Menschen, lernen sie kennen und hören uns ihre Geschichte an. Ob im privaten oder beruflichen Umfeld – wir begleiten die Seelzerinnen und Seelzer, um mit ihnen gemeinsam eine spannende und informative Stunde zu erleben. Von der Köchin bis zum Bademeister, vom Imker bis zum Schiffsführer – in unserer Sommerreihe stellen wir unterschiedliche Personen aus Seelze vor.

Nach wenigen Minuten sind die Arbeiten am Faulbehälter beendet, jetzt geht es zurück in die Schlosserei. Jordan muss sich einen Keilriemen-Laser für seine nächste Aufgabe abholen. In der Schlosserei trifft er auf seine Ehefrau Stefanie, die dort als Schlosserin arbeitet. Beide haben sich hier im Klärwerk als Arbeitskollegen kennengelernt und sind seit 2011 verheiratet. Ihr Sohn Elias ist fünf Jahre alt.

Geruchsfreier Arbeitsplatz

Mit dem Laser macht sich Jordan auf den Weg zum Pumpwerk. Der Weg führt ihn vorbei an zahlreichen Wasserbecken. Im Klärschlammzwischenlager, so berichtet er, wird der Schlamm entwässert, dann zwischengelagert, bis er als Dünger zur Landwirtschaft geht. Im Abwasser findet sich nach Jordans Aussage alles wieder, was in der Toilette entsorgt wird. Mit einem Rechen würden die Kollegen Grobstoffe aus dem Wasser fischen. Man könne genau sehen, welche Obst- und Gemüsesorten gerade Erntezeit hätten. Gurken und Kirschen seien dann neben Holzstücken und Toilettenpapier keine Seltenheit.

Das Pumpwerk liegt am äußeren Rand des Geländes. Die vier Metallschnecken, die unter Abdeckungen versteckt sind, fördern ankommendes Abwasser in das Klärwerk. Eine Schnecke, so Jordan, wiege zehn Tonnen. Alle zehn Jahre müsse sie ausgewechselt werden, da sich das Metall abscheuern würde.

Frank Jordan auf dem Weg in den oberen Schneckenraum, wo sich das Getriebe befindet. Quelle: Heike Baake

In den oberen Bereich der Anlage kommt Jordan über eine Treppe, die neben den Schnecken angebracht ist. Im Schneckenraum, wo die Getriebe sitzen, kann er die Keilriemen überprüfen. Dazu stellt er oberhalb der Riemen zwei kleine Laser auf. Der rote Laserstrahl muss direkt mit den Riemen verlaufen. Dieses Mal stellt Jordan jedoch eine Abweichung fest, der Riemen läuft nicht einwandfrei in der Spur. Sofort greift er zum Telefon und ruft in der Schlosserwerkstatt an. „Ich habe einen Versatz festgestellt, könnt ihr mal kommen und nachsehen?“, fragt er. Wenige Minuten später erscheint auch schon seine Ehefrau zur Überprüfung. Ganz genau sieht sie sich die Situation der Keilriemen an und befindet sie für akzeptabel. Ein Austausch sei derzeit noch nicht erforderlich.

Jordan ist glücklich in seinem Beruf. „Er ist abwechslungsreich, und es gibt immer wieder neue Aufgaben, bei denen ich produktive Lösungen finden muss“, berichtet er. Viele würden sich die Arbeit im Klärwerk eklig vorstellen, das entspräche aber nicht der Wirklichkeit. Selbst bei einem Einstieg in einen Schacht bekäme man dank der Schutzkleidung von dem Dreck nichts ab. Und auch die Abdeckungen über den Wasserbecken würden verhindern, dass sich der üble Geruch verbreite, so wie es früher oft der Fall war. „Heute kommt es höchstens bei heißen, sommerlichen Temperaturen durch das Wasser, das auf dem Weg zu uns ist, zu einer Geruchsbelästigung“, informiert Jordan.

Von Heike Baake