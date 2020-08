Ehrenamtlich wird Romy Fonk am Sonnabend, 22. August, Frauen in Letter befragen. Dabei geht es um das Thema Sicherheit im Seelzer Stadtteil. Wer daran teilnehmen möchte, findet den Infostand an der Lange-Feld-Straße/Ecke Brandenburger Straße.