Seelze

Auf der Seelzer Heimstättenbrücke wurde im Januar 2011 eine 17-jährige Frau vergewaltigt. Dass der Täter kurz nach der Tat gefasst werden konnte, ist nur ein kleiner Trost. Die lange, schmale Brücke wirkt während der Nachtstunden durch ihre unübersehbare Länge und die vielen dunklen Abschnitte auf die meisten Nutzer unheimlich. 2012 wurden zwar drei Notrufsäulen auf der Brücke in Betrieb genommen, denn die Polizei hatte seinerzeit vom Opfer einen Notruf über Handy erhalten, konnte aber den Tatort nicht lokalisieren.

Doch wie gefährlich ist es heute als Frau, in der Dunkelheit Seelzes Straßen zu durchqueren – vorbei an Brücken und Plätzen, die möglicherweise Unbehagen auslösen? Dieser Frage wollten die Lichtkünstlerin Claudia Wissmann und die Teilnehmerinnen der sogenannten Nightwalks auf den Grund gehen. Sie besuchten dabei auch die Heimstättenbrücke. Die drei Notrufsäulen stehen bis heute dort. Aber nur eine von ihnen funktioniert. Bei den anderen beiden zeigen aufwendig produzierte und sorgfältig befestigte Schilder die Funktionslosigkeit an. Das fällt auch den sogenannten Nightwalkerinnen negativ auf.

Die Heimstättenbrücke.

Wissmann bringt Licht ins Dunkel

Lichtkünstlerin Wissmann, sie hat Film und Bildhauerei in Münster studiert, beschäftigt sich mit der erhellenden Wirkung von Licht und meint das durchaus im übertragenden Sinn. Für die Arbeiterwohlfahrt Hannover hat sie deshalb ein Konzept entwickelt. Darin geht es um die Frage, wie sich das persönliche Gefühl von Sicherheit im öffentlichen Raum für Frauen steigern lässt. Diese Idee hat Wissmann 2019 bereits in Laatzen erfolgreich umgesetzt.

Ab dem 21. Oktober konnte das Projekt, das Wissmann, AWO Hannover und Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche gemeinsam anbieten, realisiert werden. Und so fragten sich die Nightwalkerinnen an drei Terminen mit einer künstlerischen Herangehensweise: Wie sicher fühlt man sich, wenn es dunkel ist in Seelze? „Dabei haben wir temporär lichtkünstlerische und theaterpädagogische Elemente genutzt, um besondere Orte des öffentlichen Raums auch fotografisch in Szene zu setzten“, sagt Wissmann beim gemeinsamen Abschlusstreffen in der Kantine von Seelzes Stadtverwaltung.



Zu 100 Fotografien werden treffende Begriffe gesucht

Rund 100 Nightwalk-Aufnahmen sind dabei entstanden. Gemeinsam haben die Teilnehmerinnen Begriffe zu den Aufnahmen gesucht, auf denen sie Hauptdarstellerinnen sind. Mal strahlte eine Laterne „wie ein funkelnder Stern“, mal wirkte eine steile Treppe wie die „Theaterkulisse eines Horrorfilms“. „Die Fotoinszenierungen lassen ganz unterschiedliche Interpretationen zu“, fasste Wissmann zusammen. Eine Teilnehmerin, die die Heimstättenbrücke aufgrund von Schichtdienst sehr häufig im Dunkeln passieren muss, entdeckte bei der gemeinsamen Tour sogar bisher unbeachtete Details am Bauwerk. Die Aufnahme, bei der ihr die Angst „wie ein Gespenst“ im Nacken saß, erinnerte die Fotobetrachterinnen nun eher an eine Hochzeitsszene. Wissmann war auch mit Seelzes Stadtplanerinnen auf Tour gegangen, die die Stadt berufsbedingt aus einer anderen Perspektive als die alltäglichen Nutzer, betrachten. „Die staunten, dass auch zu helles Licht als unangenehm empfunden werden kann“, sagte Gleichstellungsbeauftragte Giesche über eine der Erkenntnisse der Tour.

Nightwalks sind abgeschlossen, Ausstellung folgt

Im Rahmen der UN-Frauenrechtskonventionen wird derzeit eine Ausstellung konzipiert, auf der die Seelzer Nightwalks-Ergebnisse in bildlicher, aber auch in schriftlicher Form nachvollzogen werden können. „Wir blicken auf die Stadt durch die Brille der Frau, die den öffentlichen Raum nutzen will“, sagt Wissmann. Zehn Tafeln sollen Gleichstellung auf kommunaler Ebene sichtbar machen und Frauenrechte fördern. Denn die außergewöhnlichen Fotografien mit ihren Lichtinszenierungen können den Blick der Betrachtenden auf attraktive Weise schärfen, so die Beteiligten.

Von Patricia Chadde