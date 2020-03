Seelze

Zum 13. Mal machen sich Freiwillige am Sonnabend, 21.März, in allen Stadtteilen auf den Weg, um Grünflächen und Wegesränder von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Auftakt machen die Anwohner in Kirchwehren. Sie treffen sich schon um 9 Uhr zum gemeinsamen Frühstück an der Feuerwache an der Küsterstraße, bevor sie frisch gestärkt und ausgerüstet mit pinken Mülltüten auf den Weg machen.

In Almhorst beginnt die Sammelaktion um 10 Uhr, Treffpunkt ist am Kriegerdenkmal. Zur gleichen Zeit kommen auch die Dedenser an der Heimatscheune an der Straße Altes Dorf zusammen.

In Gümmer treffen sich die Helfer ebenfalls um 10 Uhr auf dem Hof von Ortsbürgermeister Christian Schomburg an der Osnabrücker Landstraße. Auch am Denkmal an der St.-Barbarakirche in Harenberg, am Dorfgemeinschaftshaus in Döteberg und am Dorfgemeinschaftshaus in Lathwehren beginnt die Müllsammelaktion um 10 Uhr.

TuS sammelt am Vereinsgelände

In der Seelzer Kernstadt treffen sich die Müllsammler um 10 Uhr gemeinsam mit dem Ortsrat an der Bushaltestelle an der Humboldtstraße. Auch die Vereinsmitglieder des TuS Seelze beteiligen sich an der Aktion und sammeln den Müll rund um das Vereinsgelände an der Kanalstraße ein. Eine weitere Aktion zum Sauberkeitstag beginnt um 9.30 Uhr in Seelze-Süd an der Kindertagesstätte Nimmerland.

Treffpunkt in Letter am Kastanienplatz

In Velber kommen die Helfer um 10.30 Uhr an der Hasselfeldstraße zusammen. In Letter treffen sich die Freiwilligen um elf Uhr auf dem Kastanienplatz. In Lohnde organisieren verschiedene Vereine und Organisationen Sauberkeitsaktionen, für die Ortsbürgermeister Wilfried Nickel die Müllsackausgabe übernommen hat. Weitere Fragen dazu beantwortet Nickel unter Telefon (05137) 5332.

