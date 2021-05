Letter

Lila-weiße Hornveilchen als Symbol für den Lebensfluss – das hat die Jury auf der Bundesgartenschau in Erfurt überzeugt. Friedhofsgärtner Dirk Pöpperling wurde für seine frühlingshafte Grabgestaltung mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Damit wurde er für seine kreative Idee belohnt, in die er viel Zeit investierte.

Losverfahren entscheidet

Seine erste Teilnahme an einer Bundesgartenschau im Bereich der Grabgestaltung liegt mittlerweile 22 Jahre zurück. Zahlreiche Auszeichnungen, so erzählt Pöpperling, habe er in den vergangenen Jahren erhalten. „Die Grabgestaltung ist ein sensibles Thema, das viel Einfühlungsvermögen benötigt“, erklärt der Unternehmer, der seit 1985 den Familienbetrieb mit 22 Mitarbeitern leitet. Deshalb habe er für seinen Betrieb auch den neuen Slogan „Mit gutem Gefühl“ gewählt.

Die kreative Grabgestaltung, die einen Lebensfluss aus Hornveilchen zeigt, überzeugt die Jury in Erfurt. Quelle: Privat

Bei der diesjährigen Bundesgartenschau haben, so Pöpperling, insgesamt 45 Friedhofsgärtner aus ganz Deutschland teilgenommen, die sich gemeinsam mit Steinmetzen über den Bundesfachverband anmeldeten. „Zuerst reichen die Steinmetze ihre Entwürfe ein und diese werden den Grabstellen zugelost“, berichtet der Unternehmer. Per Losverfahren wird anschließend entschieden, welche Friedhofsgärtner für die einzelnen Gräber zuständig sind.

Goldmedaille wird im Herbst überreicht

Erst nach diesem Prozedere können alle Teilnehmer anreisen und auch Pöpperling machte sich auf den Weg nach Erfurt, um seine zugewiesene Grabstelle zu besichtigen. „Es ist wichtig, den Standort zu sehen, um Licht- und Platzverhältnisse zu berücksichtigen“, erklärt der Friedhofsgärtner, dessen Unternehmen im Gewerbegebiet Letterholz ansässig ist. Darüber hinaus sei aber auch ein Gespräch mit dem Steinmetz erforderlich, um die Farben und die Höhe der Pflanzen auf den Grabstein abzustimmen. Für die anschließende Planung und Ideenfindung benötigte der Unternehmer rund sechs Arbeitsstunden am heimischen Schreibtisch.

Bei seiner nächsten Reise nach Thüringen war Pöpperling dann ausgestattet mit zahlreichen Pflanzen und verschiedenen Werkzeugen. Drei Tage benötigte er vor Ort, um seine Ideen umzusetzen und die zweifarbigen Hornveilchen in einem Lebensfluss darzustellen. Dabei bieten beidseitige Bodendecker einen beruhigenden Rahmen und die pinkfarbenen Bergenien setzen einen Farbtupfer.

Mehrere Gräser platzierte der Friedhofsgärtner am Ufer des Lebensflusses und eine Hängezeder rahmt den hohen Grabstein. „Sie passt gut zur Höhe des Steins und die herabhängenden Zweige symbolisieren die Trauer“, erklärt Pöpperling. Um das Thema Wasser zu vertiefen, setzte er auch durchsichtige blaue Glaselemente ein. Bis zum Ende der Bundesgartenschau am 10. Oktober müssen alle teilnehmenden Friedhofsgärtner auch noch ihre Ideen zu den Jahreszeiten Sommer und Herbst präsentieren – erst dann werden alle Medaillen überreicht.

Von Heike Baake