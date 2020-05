Seelze

Seit gut zwei Wochen ist die Zeit der langen Mähnen und herauswachsenden Strähnen vorbei, und die Friseure in Niedersachsen dürfen ihre Kunden wieder bedienen. „Es ist ein echtes Glücksgefühl, überhaupt wieder die Haare gemacht zu bekommen“, schwärmt Simone Strowig. Auch wenn das Tragen eines Mundschutzes beim Friseurbesuch ungewöhnlich anmutet, die Letteranerin ist froh, überhaupt einmal wieder zum Friseur gehen zu können. „Ich finde das mit dem Mundschutz nicht so schlimm“, sagt Strowig. Eine so lange Zeit keinen Friseurbesuch, das habe sie noch nie erlebt.

Gesichtsschutz ist verpflichtend

„Die erste Woche war noch ein bisschen holprig und anstrengend, aber allmählich haben wir es alle drauf“, erzählt Friseurmeister Timo Fuchs. Acht Wochen hat er sein Geschäft aufgrund des Corona-Lockdowns nicht öffnen dürfen, nun ist das unter strengen Auflagen wieder möglich. Gemütlich im Wartebereich Platz zu nehmen und sich die Zeit bis zum Haare schneiden mit einer Zeitschrift und einem Kaffee zu vertreiben, geht allerdings nicht. Die Kunden müssen draußen vor der Tür warten, bis sie hereingelassen werden. Das Tragen eines Gesichtsschutzes ist genauso selbstverständlich wie das Desinfizieren der Hände, bevor es losgeht. Wer eben mal nur schnell zum Haare nachschneiden vorbeikommen wollte, muss nun mehr Zeit mitbringen. Die Verordnung des Landes Niedersachsen sieht vor, dass jedem Kunden vor dem Schnitt erst einmal die Haare gewaschen werden.

Friseurin Beatrice Zeise kassiert hinter einem Spritzschutz aus Plexiglas. Quelle: Sandra Remmer

Das Zwischenmenschliche fehlt

„Was am meisten fehlt, ist das Zwischenmenschliche“, bedauert Timo Fuchs. Ob jemand lache oder nicht, welchen Gesichtsausdruck jemand habe, das sei unter der Maske nicht zu erkennen, pflichtet auch Mitarbeiterin Beatrice Zeise bei. Manchmal komme es aufgrund der Schutzmasken vor Mund und Nase auch zu Verständigungsschwierigkeiten. „Die Mimik fehlt“, unterstreicht Fuchs. Froh sei er darüber, dass die Kunden absolut verständnisvoll vor allem auch bei der Vergabe der Termine reagierten. „Wir versuchen, alles möglich zu machen“, sagt Fuchs. Mitarbeiter kommen auch an freien Tagen, um möglichst viele Terminwünsche zu erfüllen. Denn aufgrund der Corona-Verordnung in puncto Abstand halten darf Fuchs nur die Hälfte der sonst üblichen Plätze vorhalten, und das führt zu Engpässen bei den Terminen – und zu einem Minus bei den Einnahmen. „Ich biete Friseurdienstleistung inzwischen auch bei mir zu Hause an, quasi im Homeoffice“, erzählt Fuchs von einer weiteren Corona-Neuerung.

