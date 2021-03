Seelze

Das Grüne Frühstück wird am Sonnabend, 13. März, 10 Uhr, erstmals digital angeboten. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie können sich die Teilnehmer nicht wie gewohnt im Restaurant Flügels treffen. „Deshalb muss sich jeder selbst um frische Brötchen, Müsli, Kaffee oder Tee kümmern“, sagt Evelyn Werner, Sprecherin der Grünen.

Anmeldung erforderlich

Da jedoch die Themen und Sorgen während der Pandemie keine Pause einlegen würden, habe sich der Vorstand zu einem digitalen Treffen entschieden. Gesprächsthemen, so Werner, seien Neubauten im schulischen und privaten Bereich. Die Teilnehmer werden zur Diskussion eingeladen, können eigene Ideen einbringen, aber auch Entscheidungen nachfragen.

Seelzer, die Interesse haben, am digitalen Frühstück teilzunehmen, können sich per E-Mail an wernereuk@posteo.de bis Mittwoch, 10. März, anmelden und erhalten anschließend alle weiteren Informationen.

Von Heike Baake