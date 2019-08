Seelze

Fünf Auszubildende haben am Donnerstag ihren ersten Tag in Seelzes Stadtverwaltung gehabt. Lisa Bockelmann (24, Walsrode), Moritz Mann (23, Schwarmstedt) und Julian Schmitz (28, Garbsen) absolvieren als Inspektorenanwärter ein duales Studium, Marina Rajovic (38, Seelze-Süd) und Marcel Hartmann (17, Garbsen) sind angehende Verwaltungsfachangestellte.

Verwaltung muss mit Bevölkerungszahl wachsen

Seelze habe fast 36.000 Einwohner, entsprechend müsse auch die Infrastruktur wachsen, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn bei der Begrüßung der jungen Leute. „Von daher brauchen wir Sie tatsächlich“, verwies er auf gute Beschäftigungsmöglichkeiten in der Verwaltung. Mehr Menschen in der Stadt bedeuteten auch mehr Arbeit, die Verwaltung müsse mitwachsen. In den nächsten Jahren investiere Seelze mehr als 100 Millionen Euro in Schulen und Kindergärten, sagt der Bürgermeister. Voraussichtlich müssten weitere erhebliche Summen zur Verfügung gestellt werden, um die Stadt fit für die Zukunft zu machen. „Wir haben das Ende noch nicht erreicht.“ Ein Beispiel sei der Wohnungsbau.

Auszubildende machen Werbung für die Stadt

Lisa Bockelmann hat bereits die Auszubildung zur Verwaltungsfachangestellten hinter sich und sattelt jetzt das Studium auf. Ihre Wahl sei auf Seelze gefallen, weil die Seelzer Auszubildenden sich bei einem Lehrgang durchweg positiv über ihre Erfahrungen geäußert hatten, sagt sie. Ähnlich ist es bei Moritz Mann. Auch er hat die Ausbildung abgeschlossen und sich dann direkt für ein Studium beworben. „Ich war im gleichen Lehrgang wie Lisa“, erklärt er seine Wahl für Seelze. Ihn habe die Bewerbungsphase überzeugt, sagt Julian Schmitz. Das Assessmentcenter habe zwei Tage gedauert, plus Übernachtung. Auch eine lockere Kennenlernrunde habe es gegeben. So viel Mühe machten sich andere Arbeitgeber nicht.

Konzept der Verwaltung kommt an

Mit ihrem Bewerbungsverfahren habe die Verwaltung gute Erfahrungen gemacht, bestätigte Schallhorn. Das Assessmentcenter überzeuge auch die Bewerber, ergänzte Daniel Herbig, der die Auszubildenden betreut. „Es ist nicht zuletzt eine Wertschätzung gegenüber den Kandidaten.“ Dass sich die Verwaltung bei dem Auswahlverfahren mit sieben bis acht Mitarbeitern um den künftigen Nachwuchs kümmere, werde von diesem durchaus wahrgenommen.

Begeistert zeigte sich auch Azubi Marcel Hartmann. Er finde Seelze schön, das Auswahlverfahren sei gut gewesen. Marina Rajovic gefällt die Ortsnähe. Sie lebe in Seelze-Süd, ihre Kinder gingen in der Stadt zur Schule oder würden dies in Kürze tun. „Man fühlt sich zu Hause, beruflich und persönlich“, sagte Rajovic, die bereits eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau abgeschlossen hat.

Bewerberzahlen sind rückläufig

Insgesamt hätten sich auf die beiden Fachangestellten-Ausbildungsplätze 60 junge Menschen beworben, für das duale Studium hätten sich 142 Kandidaten interessiert, erklärte Herbig. Gleichwohl seien die Bewerberzahlen rückläufig. Mehr Ausbildungsplätze wird es wohl nicht geben. „Wir gehen an die Grenzen“, sgte Schallhorn. Die Verwaltung habe angesichts der wachsenden Aufgaben überlegt, mehr Auszubildende einzustellen. Letztlich sei aber davon Abstand genommen worden. „Wir wollen uns schließlich um alle gut kümmern.“

Für das nächste Ausbildungsjahr nimmt die Stadt noch bis zum 22. September Bewerbungen an. Informationen gibt es auf der städtischen Homepage.

Von Thomas Tschörner