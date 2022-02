Lohnde

Die Planungen für den Neu- oder Ausbau der Bahntrasse Hannover–Bielefeld werden konkreter. Für den Seelzer Bereich liegen gleich fünf Varianten vor. „Die Interessen der Seelzer Ortsteile sind total unterschiedlich“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Willms. Deshalb müsste jetzt mit allen gesprochen werden, etwa den Bürgerinitiativen. Bei einem Treffen in Lohnde rief der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban dazu auf, sich mit benachbarten Kommunen wie Wunstorf und Barsinghausen auf eine Variante zu einigen. Ansonsten gebe es kaum eine Chance, gehört zu werden.

Ost-Variante scheint vom Tisch

Im östlichen Bereich der Obentrautstadt sehen die Überlegungen der Planer eine Möglichkeit, in Letter die Bestandstrasse zu verlassen und nach Süden abzubiegen. Denkbar sind dort eine Ausfädelung über eine Brücke oder durch einen Tunnel. Die neue Trasse würde dann in beiden Fällen südlich an Seelze-Süd und nördlich an Döteberg und Kirchwehren vorbeiführen, wobei die Planer einen Tunnel von vornherein für „nicht machbar“ einschätzen und die Realisierung einer Brücke nur für „bedingt machbar“ halten. Weil dies Seelzes Süden aber total zerschneiden würde, räumen Seelzes CDU-Stadtverbandsvorsitzender Gerold Papsch, die CDU-Regionsabgeordnete Petra Cordes, CDU-Fraktionschef Jens Willms, Gümmers Ortsbürgermeister Christian Schomburg sowie die Lohnder CDU-Mitglieder Dieter Waschkowski, Anna Lena Mahnke und Daniel Käse bei ihrem Treffen mit Kuban dieser Ost-Variante nur geringe Chancen ein.

Für den Bereich der Obentrautstadt gibt es mehrere Varianten, wo die Neubautrasse aus der bestehenden Bahnlinie „ausgefädelt“ werden könnte. Quelle: Thomas Tschörner

Planer bevorzugen Brücke in Lohnde

Für „machbar“ halten die Planer dagegen eine Brücke für eine Ausfädelung der neuen Trasse in Lohnde. Dafür sind sogar zwei Stellen denkbar: Die Brücke könnte im Bereich Cargo Werk in der Krummen Masch über den Kanal geführt werden oder weiter westlich im Bereich des Abfallbetriebes der Hafen Seelze GmbH. Ein Tunnel im Raum Lohnde wird nicht völlig ausgeschlossen, aber nur für „bedingt machbar“ gehalten. Das Prädikat „bedingt machbar“ wird auch für eine Brückenlösung im Raum Gümmer vergeben. Die Möglichkeit, einen Tunnel zu bauen, ist dort gar nicht erst untersucht worden.

Thema wurde mehrfach diskutiert

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban verweist bei dem Treffen darauf, dass über das Thema bereits mehrfach gesprochen wurde, etwa bei einem Termin am Bahnhof Seelze. Doch jetzt könnte im ersten Halbjahr diesen Jahres eine Vorentscheidung fallen. „Dabei geht es um die Frage: Wie fädelt man aus bei Seelze?“ Denn den Ausbau der Bestandstrasse lehne die Bahn ab. Klar sei auch, dass die Planer es beim Neubau einer Trasse nie allen recht machen könnten.

Diskutieren über mögliche Trassenführungen: Daniel Käse (von links), Gerold Papsch, Dieter Waschkowski, Tilman Kuban, Petra Cordes, Christian Schomburg und Jens Willms. Quelle: Thomas Tschörner

Landwirt ist ernüchtert von Planung

Landwirt Christian Schomburg zeigt sich enttäuscht, dass Ackerland – und sei es noch so gut wie in Seelze – für die Planer kein Hinderungsgrund ist. „Man kommt sich verschaukelt vor.“ Die Bahn würde immer das Argument bringen, dass sie ja irgendwo bauen müsse.

Lohnder warnen vor Belastungen

„Für uns in Lohnde ist wichtig, dass ein guter Kompromiss gefunden wird“, sagt Dieter Waschkowski. So müssten Fragen des Schallschutzes geklärt werden, der bei Ausbaustrecken anders als bei Neubautrassen sei. Klar sei auch, dass für die schnelleren Züge andere Schienen benötigt würden. Der Aufwand für die neue Trasse sei auf jeden Fall bedeutend, zumal eine Menge auch im Bestand getan werden müsste. Dies würde unter anderem viel Lärm bedeuten, nicht zuletzt durch Warnsignale für die Bauarbeiter. Nachgedacht werden müsse auch über einen zusätzlichen Haltepunkt für Lohnde, über den bereits vor 30 Jahren gesprochen worden sei.

Auf Bestandsstrecke ist mehr Güterverkehr zu erwarten

Die Fahrtzeitverkürzung um 30 Minuten sei politischer Wille, erklärte Kuban. Es ginge darum, mehr Menschen zum Fahren mit der Bahn zu bewegen. „Die Bahn soll attraktiver sein als ein Flug.“ Allerdings müssten auch die Menschen vor Ort im Blick behalten werden. Auf der Bestandsstrecke sei mehr Güterverkehr zu erwarten. Auch die Verlagerung von Gütern auf die Schiene sei ein erklärtes Ziel, weil ein Zug so viel transportieren könne wie 52 Lastwagen. „Wir müssen sehen, ob wir dafür zusätzlichen Lärmschutz verwirklichen können.“ Willms verwies darauf, dass die Infrastruktur in Deutschland vielfach in die Jahre gekommen sei. Ein Hochgeschwindigkeitsnetz für die Bahn gebe es kaum, und auch die Kapazitäten im Güterverkehr seien begrenzt.

Von Thomas Tschörner