Seelze

Die sechs sind äußert beliebt – das zeigt sich einmal mehr: Für den Comedy-Abend mit dem Sextett Salon Herbert Royal am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, im Schulzentrum Seelze sind bereits rund vier Wochen vor dem Auftritt alle Karten vergriffen.

Auf Forum im Schulzentrum ausgewichen

Die Kulturinitiative Seelze (KiS), Gastgeber der Veranstaltung, hatte wegen der großen Nachfrage die Vorpremiere des neuen Frühjahrsprogramm der Herberts bereits vom Veranstaltungszentrum Alter Krug in das größere Forum der Geschwister-Scholl-Schule verlegt. „Doch auch die zusätzlichen Plätze sind inzwischen komplett besetzt. Wir sind restlos ausverkauft“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro und zugleich Mitglied der KiS. Folglich werden auch an der Abendkasse keine Karten mehr erhältlich sein.

Parkplätze an Grand-Couronne-Alle

Den Besuchern stehen Parkplätze in großer Zahl an der Grand-Couronne-Allee zur Verfügung. Von dort aus ist in wenigen Minuten das Schulzentrum über den nördlichen Pausenhof erreichbar. Karteninhaber können sich auf einen humorvollen Abend mit viel Wort- und Wahnwitz freuen. Der Salon Herbert Royal ist nach der besonderen Vorpremiere des Frühjahrsprogramm in Seelze ausschließlich im GOP in Hannover zu sehen.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake