„Ich finde es wunderbar, dass es Ehrenämter gibt“, sagt Uwe Schreiner (64). Nur leider, so ergänzt er, sei es immer schwieriger, Menschen dafür zu begeistern. Seit Beginn seiner Berufstätigkeit bringt er sich ehrenamtlich in die Gesellschaft ein – früher im Bereich Musik und Kultur in seinem Wohnort, heute in unterschiedlichen Institutionen über Seelzes Grenzen hinaus.

Als Prüfer und Schlichter bei der IHK tätig

Der gelernte Großhandelskaufmann bringt durch seine fast 40-jährige Berufstätigkeit perfekte Voraussetzungen mit, um die Industrie- und Handelskammer ( IHK) ehrenamtlich als Prüfer zu unterstützen. Schreiner ist dort mit seinem Fachwissen regelmäßig bei Abschlussprüfungen dabei. „Ich muss mich im Bereich der Warenkunde und der Neuheiten immer gut vorbereiten“, erzählt er. Mindestens zwei Wochen vor den Prüfungen arbeitet Schreiner sich in die Thematik ein. Dort wird der aktive Gümmeraner seit 25 Jahren auch in unregelmäßigen Abständen als Schlichter angefordert, um bei Differenzen im Bereich von Ausbildungsverhältnissen zu vermitteln. Gravierende Probleme wie das vorzeitige Kündigen von Vertragsverhältnissen werden dort thematisiert. „Kommt es zu keiner Einigung, muss der Fall vor das Arbeitsgericht“, sagt Schreiner. Ziel sei es jedoch, Vorschläge zu erarbeiten, die diesen letzten Schritt verhindern sollen.

Mit Paragrafen und Gesetzen vertraut

Urteile fällen und richten – das sind Schreiners Aufgaben als ehrenamtlicher Landesarbeitsrichter. „Bei diesem Ehrenamt bin ich einem Richter gleichgestellt“, erklärt Schreiner. Zwei Wochen vor seinem Einsatz bekomme er einen Karton mit Akten zugesandt, in die er sich einlesen muss. Das sei meist ein etwas trockener Stoff mit Paragrafen und Gesetzen, sagt er.

Schreiner ist ebenfalls in der Berufsgenossenschaft für Groß- und Einzelhandel als Mitglied im Rentenausschuss aktiv. Ein Ehrenamt, das für den engagierten Gümmeraner durchaus auch mal belastend werden kann, ihn aber vor allem nachdenklich stimmt. Schicksalhafte Entscheidungen werden dort getroffen, die über unterschiedliche Renten entscheiden. „Wenn jemand kurz vor Weihnachten endlich die Rente zugesprochen bekommt und Mitte Januar an seiner Asbestose verstirbt, dann ist das sehr traurig“, sagt Schreiner.

Aktiv im Bereich des Betriebs- und Freizeitsports

Während Schreiner in jungen Jahren auch aktiv Handball spielte, schlägt sein Herz heute immer noch für den Fußball. Der Freizeit Fußball Verein Hannover (FFVH) kann seit 1997 auf seine Mitarbeit zählen. Als Vorsitzender investiert Schreiner zwei ganze Tage pro Woche in die Vorstandsarbeit. Da der Verein keine Geschäftsstelle mehr habe, laufe die administrative Arbeit von seinem Wohnsitz in Gümmer aus. Durch die gute Vernetzung aller Vorstandsmitglieder sei die Zusammenarbeit im Team sehr gut. Der FFVH vereint fußballbegeisterte Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen. Ob Rewe, Edeka, Kaufland oder große Banken – sie alle stellen eine Mannschaft, um sich in vier Ligen zu messen. Insgesamt sind 34 Mannschaften mit 800 Mitgliedern als Betriebs- oder Freizeitsportler im Verein aktiv. „Von uns hat sogar schon zweimal eine Mannschaft bei der deutschen Betriebssportmeisterschaft teilgenommen“, sagt Schreiner.

„Rechtzeitig einen Nachfolger einarbeiten“

Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Fußball Bundes ( DFB) und des Niedersächsischen Fußball Verbandes (NFV). Die Mannschaften bestreiten eine Freiluftsaison, eine Pokalrunde und offene Turniere. Schreiner übernimmt einen großen Teil der organisatorischen Arbeit. Flyer, Pokale und Urkunden ordern, die Spielplangestaltung erstellen oder Kassenwesen und Buchhaltung – die zu erledigenden Aufgaben für den Vorsitzenden sind sehr vielfältig. „Ich bin eigentlich Mädchen für alles“, erzählt er lachend. Wie lange er noch im Vorstand tätig sein möchte, kann er noch nicht sagen. Sicher sei für ihn jedoch, dass er rechtzeitig einen Nachfolger einarbeiten werde. „Ich habe im Moment noch sehr viel Spaß an meiner Arbeit, möchte aber im Alter auch Freizeit genießen können.“

Seit 1973 ist Schreiner nun schon ehrenamtlich tätig. Vor allem sei er seiner Ehefrau sehr dankbar für die jahrelange Unterstützung. Schreiner konnte im Laufe der Jahre viele Ehrungen entgegennehmen. Der Landesbetriebssportverband überreichte ihm unter anderem die goldene Nadel als höchste Auszeichnung, und der Landessportbund Niedersachsen würdigte Schreiners unermüdliches Engagement mit der silbernen Ehrenadel. Wer sich mit einer Fußballmannschaft im Bereich des Freizeit- und Betriebssportes einbringen möchte, ist beim FFVH jederzeit willkommen. Uwe Schreiner steht unter Telefon (0 51 37) 32 99 für Beratungen und Informationen zur Verfügung.

Sie arbeiten ehrenamtlich in Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie Ehrenamt in Seelze stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen.

Von Heike Baake