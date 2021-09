Letter

Wie die Polizei Seelze erst jetzt mitteilt, hat sich bereits am Mittwoch, 8. September, an der Stöckener Straße in Letter eine Unfallflucht ereignet. Dabei hat ein Fußgänger, der in Schlangenlinien auf dem Fuß- und Radweg entlang der Stöckener Straße unterwegs war, dafür gesorgt, dass eine Pedelec-Fahrerin zu Fall gekommen ist.

Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Nach Aussage eines Polizeisprechers ist nicht sicher, ob der Fußgänger den Sturz der Frau überhaupt bemerkt hat. Die Pedelec-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei in Seelze hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer