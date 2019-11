Letter

Die Polizei in Seelze sucht einen unbekannten Schläger. Der Mann ist am Freitag gegen 8.45 Uhr ohne erkennbaren Grund an der Klöcknerstraße in Letter auf einen Radfahrer losgegangen. Der Täter schubste das Opfer und ging anschließend in Richtung Ahlem davon. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und fahndet nach dem Unbekannten. Der soll vermutlich Deutscher und etwa 30 Jahre alt sein. Er wird als stämmig und sehr muskulös beschrieben und trug dunkle Arbeitskleidung. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Gerko Naumann