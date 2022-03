Letter

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter einen hohen Stellenwert genießt. Zum wiederholten Mal hat sich die Schule bereits als Umweltschule in Europa zertifiziert. Seit einigen Jahren kümmert sich Lehrer Steffen Rüter als Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter um weitere Projekte und Ideen. Dass die Gymnasiasten sich am Schulprojekt „How to: Climate Change“ („Wie kann man den Klimawandel verändern“) des SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch beteiligen, ist da geradezu selbstverständlich. Am Dienstagmorgen stattete der Sozialdemokrat den Schülern in Letter einen Besuch ab, um erste Einzelheiten des Projekts zu besprechen.

Junge Menschen motivieren

„Es ist wichtig, junge Menschen zu motivieren, sich über das Gemeinwohl und die Zukunft Gedanken zu machen“, sagte Miersch an die Schülerinnen und Schüler gewandt. Klimaschutz und das damit verbundene Beachten der planetaren Grenzen sei eine der größten Herausforderungen in unserer Zeit. „Die Gesellschaft muss darüber diskutieren, wozu sie bereit ist“, sagte Miersch. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien müsse von der Gesellschaft gewollt sein.

Ideen sammeln und umsetzen

Nachdem die Anmeldung der Gymnasiasten zu dem Projekt nun erfolgt ist, geht es in die Phase, in der Ideen gesammelt werden. Beeindruckt von dem, was die Schülerinnen und Schüler aus Letter bereits zu den Themen Klima und Klimaschutz wissen, ermutigte der Bundestagsabgeordnete sie dazu, ruhig auch vermeintlich utopische Gedanken zuzulassen und weiterzudenken. Ein Blick zurück auf Forschung, Erfindung und Entwicklung in den vergangenen 80 Jahren zeige, dass viel Verheißungsvolles wie zum Beispiel Atomkraft sich zum Negativen entwickelt hätte. „Noch 30.000 Generationen nach uns werden diesen Müll haben, obwohl sie nie etwas davon hatten“, sagte Miersch. Fotovoltaikanlagen, am Anfang eher von geringer Wertschätzung, seien heute vielerorts eine echte Chance.

Finale vor den Sommerferien

Ob die 22 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen acht bis 13, die sich für eine Teilnahme am Klimaprojekt entschieden haben, einzeln oder in Gruppen arbeiten, bleibt ihnen überlassen. Wichtig sei die Entwicklung von Ideen für einen sozialverträglichen Klimaschutz vor Ort, indem konkrete Maßnahmen zum Fortgang der Klima- und Umweltpolitik erstellt werden. Anfang Juni soll es dann eine Zwischenbilanz geben, bei der erste Ergebnisse vorgestellt werden. Zum großen Finale vor den Sommerferien kommen im Juli alle 13 teilnehmenden Schulen der Region Hannover zusammen. Eine Jury soll dann die verschiedenen entstandenen Ideen bewerten.

Von Sandra Remmer