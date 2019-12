Letter

Zum Adventskonzert hat sich das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) über eine bis auf die letzte Bank besetzte Kirche St. Michael in Letter freuen können. Verwandte und Freunde der Musizierenden, ehemalige Schüler und Lehrer hatten ihren Weg nach Letter gefunden und verbrachten einen harmonischen Abend in vorweihnachtlicher Stimmung. Die Big Band unter der Leitung von Guido Ruland begrüßte die Zuhörer mit der Komposition „Christmas Pipes“. Die Schülerinnen Julia Kern und Cara Moll leiteten das Publikum wortgewandt als Moderatorinnen durch den Abend. „Vor Weihnachten regnet es, es ist düster und alle Leute sind im Stress. Wie soll denn da noch Weihnachtsstimmung entstehen?“, fragten sie das Publikum. Komponist Oliver Gies aus Hannover habe sich die gleiche Frage gestellt und das Stück „Weihnachtslieder singen“ darüber geschrieben, erläuterten die beiden Schülerinnen. Die Junio Singers trugen den Titel am Sonntag vor. Der Chor aus Schülern der Jahrgänge fünf bis acht des Gymnasiums wird von Mareike Brevart geleitet.

Musiker spielen ein buntes Programm

Das Vororchester, bestehend aus Schülern der fünften bis achten Klasse, spielte gemeinsam mit den Junior Singers das englische Stück „Marys Boy Child“ und ein französisches Weihnachtslied. Der GigA Chor, eine vorübergehende Zusammensetzung aus Mittel- und Oberstufenchor, bekam auf der Bühne Unterstützung von ehemaligen Schülerinnen. „Leider läuft das Erasmus Projekt parallel zu unserem Konzert, aber zum Glück kamen uns ehemalige Schülerinnen zur Hilfe“, erklärten die Moderatorinnen. Der GigA Chor unter der Leitung von Susanne Gieger sang „Es kommt ein Schiff geladen“ ohne instrumentelle Begleitung in einer A-Capella Version. Passend zu diesem ruhigen Weihnachtslied kehrte in der Kirche eine andächtige Stimmung ein.

Pianist verstärkt den Chorgesang

Zu dem Stück „Mary, Did You Know“ holte sich der Chor als musikalische Unterstützung den Pianisten Julien Kretschmann mit auf die Bühne. Gemeinsam erzeugten sie eine lockere, fröhliche Stimmung, die viele Füße zum Wippen brachte. Die heitere Stimmung blieb, denn die Big Band spielte anschließend den Weihnachtsklassiker „Santa Claus Is Coming To Town“.

Mariah Carey zum krönenden Abschluss

„Der nächste Song ist wohl der berühmteste des Abends. An Heiligabend im Jahr 2016 brach er sogar den Rekord des am meist gestreamten Songs innerhalb eines Tages in Deutschland“, leiteten die Moderatorinnen Mariah Careys Hit „All I Want For Christmas Is You“ ein. Spätestens während dieses Stücks war die Weihnachtsstimmung auch bei dem letzten Zuhörer angekommen. Zum Ende des Konzerts spielten alle Ensembles gemeinsam ein Medley aus dem Weihnachtsfilm „Der Polarexpress“. Die Musiker verabschiedeten sich mit „Oh Du Fröhliche“ zu dem das Publikum aufgefordert war mitzusingen.

