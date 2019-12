Seelze

Enttäuscht zeigt sich André Meyer, Vorsitzender des Seelzer Brotkorbs, von der Entscheidung des Rates der Stadt Seelze über die Schaffung eines separaten Eingangs zu den neuen Räumen an der Schillerstraße 2. „Damit ist unser Raumkonzept nicht mehr umsetzbar“, sagt Meyer. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am Donnerstag, 19. Dezember, deshalb entschieden werden, ob die Arbeit unter diesen Umständen überhaupt noch leistbar ist. Auch der Umzug an die Schillerstraße werde noch einmal auf den Prüfstand gestellt.

Brotkorb hatte keine Probleme gesehen

Der Umzug an die Schillerstraße sei deshalb geplant worden, weil der Brotkorb seine bisherigen Räume am Schulzentrum Seelze verliert. „Bis Ende April haben wir dort Bestandsschutz.“ Eigentlich habe alles gut ausgesehen, den Umzug an die Schillerstraße zügig über die Bühne bringen zu können. Es seien drei Begehungen mit der Stadtverwaltung und dem Vermieter durchgeführt worden. „Wir waren uns einig, dann kam die Politik ins Spiel – mit Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann.“ Sowohl im Ortsrat Seelze als auch im Ausschuss für Ordnung und Soziales sowie später im Rat sei ausschließlich auf die Bedenken der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) eingegangen worden, die die Ansiedlung des Brotkorbs skeptisch gesehen hatte und unter anderem große Menschengruppen und Lärm befürchtete. Beim Brotkorb habe die Politik aber nicht nachgefragt, bedauert Meyer, der auch Fraktionschef von Die Linke im Rat ist.

„Die hatten uns vier Wochen observiert“

Die WEG habe vor allem die beiden großen Fraktionen auf ihre Seite gezogen, sagt Meyer. Dabei hätten die Eigentümer aus ihrer Sicht erklärt, was passieren könnte. Die Eigentümerschaft habe ein Protokoll präsentiert, das die Situation an der Humboldtstraße beschrieben habe. „Die hatten uns vier Wochen observiert“, sagt Meyer. Anschließend seien diese Beobachtungen, unter anderem hatte die WEG von fußballspielenden lauten Kindern berichtet, eins zu eins auf die Schillerstraße übertragen worden.

André Meyer, Vorsitzender des Seelzer Brotkorbs, ist enttäuscht von der Entscheidung des Rates. Quelle: Thomas Tschörner

Brotkorb will Kunden im Gebäude warten lassen

Tatsächlich habe der Brotkorb, der aktuell rund 650 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, aber für die neuen Räume ein anderes Konzept erarbeitet. Mit diesem seien auch die Bedenken der Anwohner berücksichtigt worden. So sei es nicht richtig, dass pro Woche 700 Menschen zur Lebensmittelausgabe kämen. Im 14-tägigen Rhythmus würden Lebensmittel für 325 Menschen verteilt. Weil darunter auch Familien mit drei bis fünf Angehörigen seien, würden pro Woche etwa 100 Kunden kommen. Für diese sei zudem ein gestaffelter Zeitplan erarbeitet worden, so dass es keine Warteschlangen vor dem Gebäude geben werde. Im Innern gebe es eine genügend große Wartezone für rund 20 Leute.

Lieferverkehr wird von Kleintransportern bewältigt

Auch der Befürchtung, dass täglich Waren angeliefert werden, widerspricht Meyer. Tatsächlich seien die Anliefertermine montags, mittwochs und donnerstags. Die Transporte würden von Kleintransportern bewältigt, große Lastwagen seien nicht zu erwarten. Es sei auch nicht so, dass täglich 20 ehrenamtliche Mitarbeiter in den Räumen aktiv seien, die entsprechenden Lärm verursachen würden. „Bei der Lebensmittelausgabe haben wir ein Schichtsystem: Vormittags sind zehn Helfer da, nachmittags ebenfalls zehn.“ Ansonsten seien montags und mittwochs jeweils drei Brotkorb-Mitglieder vor Ort, um die Lebensmittel zu verstauen. Meyer betont, dass der Brotkorb sich mit der ebenfalls beschlossenen Durchreiche von der Garage ins Lager schon kompromissbereit gezeigt habe.

Geplanter Umbau wirft Konzept über den Haufen

„Mit dem jetzt beschlossenen Umbau wird unser Konzept über den Haufen geworfen“, sagt Meyer. Damit die Räume wie geplant genutzt werden können, müsse der bisherige Eingang für den Brotkorb erhalten bleiben. Der geplante separate Eingang führe den Kundenstrom durch das Lager an der Warenausgabe vorbei zum Wartebereich und wieder zurück. Dies erschwere und behindere die Arbeit. „Als Vorsitzender sehe ich mich in der Pflicht, das Optimum für meine Mitarbeiter zu ermöglichen.“ Werde die Arbeit erschwert, befürchte er, dass die Mitarbeiter den Brotkorb verlassen könnten. Deshalb habe er die Mitgliederversammlung einberufen. Denkbar sei, dass die Mitarbeiter den Ratsbeschluss annehmen. Es sei aber auch möglich, dass der Brotkorb den Umzug ablehne und ein neues Objekt suche. Im schlimmsten Fall sei auch die Auflösung der Einrichtung möglich, sagt Meyer.

Lesen Sie auch

Grundschüler packen Pakete für bedürftige Kinder

Brotkorb denkt über Auflösung nach

Anwohner erheben wegen Brotkorb Vorwürfe an die Stadt

Brotkorb soll separaten Zugang erhalten

Von Thomas Tschörner