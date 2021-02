Seelze

Mit einem offenbar gefälschten Rezept hat ein 22-jähriger Seelzer am Sonnabend versucht, in der Kreuz-Apotheke in Seelze starke Opioide, also Schmerzmittel, zu kaufen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Schwindel und rief die Polizei. Nach Auskunft eines Polizeisprechers konnte eine Funkstreife, die sich in der Nähe der Apotheke befand, den Mann noch vor Ort überprüfen.

Weitere Fälschungen in Wohnung gefunden

Die Beamten fanden weitere gefälschte Rezepte für Schmerzmittel sowie eine kleine Menge Marihuana bei dem Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden ebenfalls gefälschte Rezepte sichergestellt. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz gegen den 22-Jähringe ein.

Von Sandra Remmer